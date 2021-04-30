Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який відмінно підійде для святкового столу на Великдень 2021 року.

Така запашна паска порадує вас смаком і ароматом, а також гладкою і однорідною консистенцією.

На світле свято Великдень завжди хочеться приготувати щось дуже смачне і незвичайне, тож паска з сиру зі згущеним молоком буде самим вдалим рецептом, який, до речі, ще й швидко готується.

Це дуже смачна, ароматна, ніжна, не примхлива, без зайвих проблем і нюансів паска, загалом – ідеальна.

Факти ICTV підготували для вас покроковий рецепт сирної паски зі згущеним молоком.

Інгредієнти:

сметана – 250 г;

сир (9% жирності) – 1,25 кг;

цукати – 70 г;

родзинки – 70 г;

згущене молоко – 400 г;

цукор коричневий – 60 г;

ванільний цукор – 1 чайна ложка;

вершкове масло – 250 г.

Спосіб приготування:

Промиваємо і сушимо 70 г родзинок. Перетираємо 1,25 кг сиру через сито. Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру. Все збиваємо міксером до однорідності. Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів. Все добре перемішуємо. Готуємо форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дня. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.

Загалом сирна паска зі згущеним молоком готується 30 хвилин.

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Адже великодній десерт в мультиварці є не менш смачним, ніж приготовлений за традиційним рецептом у духовці.