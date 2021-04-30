Травневі свята 2021: як провести вдома

Попереду українців чекають травневі вихідні та Великдень. Це чудова можливість відпочити, провести час з сім’єю та набратися сил. Але для того, щоб не порушувати карантинні обмеження та не наражати себе на небезпеку, краще залишитися вдома.

Як провести травневі свята вдома

Шашлик

Ви можете зібрати сім’ю та активно провести ці вихідні з іграми біля дому та ароматним м’ясом.

Якщо ви живете у квартирі і не маєте змоги приготувати шашлик, то є альтернатива – замовити уже готовий. Ми писали перелік місць, де можна замовити шашлик додому.

Домашнє SPA

Присвятіть ці дні тільки собі, очистіть шкіру скрабом чи пілінгом, зробіть легкий масаж всього тіла сухою щіткою, нанесіть маску для обличчя та волосся, зробіть обгортання для тіла. Потім прийміть ванну з морською сіллю, травами та ефірними оліями.

Також ви можете прийняти теплий душ і зробити ще один масаж усього тіла з використанням лосьйону або молочка для тіла. На обличчя нанесіть зволожувальний крем та не забудьте про ділянку навколо очей і шиї.

Інформаційний детокс і йога

Вимкніть телефон та інші засоби виходу в інтернет і влаштуйте собі день медійної дієти. Такий цифровий детокс допоможе вам залишитися наодинці з собою і обдумати всі ідеї та плани.

Зокрема, це прекрасний час для початку занять з йоги. Ви можете самостійно займатися або найняти для цього тренера, який консультуватиме вас в режимі онлайн.

Ви здивуєтеся, скільки корисних думок може народитися у вашій голові і скільки справ ви можете встигнути, а найголовніше, ви зможете нарешті почути свій внутрішній голос, який завжди перебивається зовнішнім інформаційним шумом.

Прибирання

Якщо упродовж карантину ви досі не зробили генеральне прибирання у домі, ти вихідні можуть стати для цього чудовою нагодою.

Займіться прибиранням з любов’ю і щирим бажанням зробити світ навколо себе чистішим та більш затишним. Не обмежуйтеся миттям вікон, розберіть крупи і приправи на кухні, проведіть ревізію весняно-літнього гардеробу, поновіть штори, почистіть дзеркала, проаналізуйте запаси косметики, приберіть всі затишні куточки квартири. Пам’ятайте, що головне завдання вашого прибирання – зробити будинок таким, щоб в нього було приємно приходити.

А потім ви можете приготувати усією сім’єю смачний та корисний сніданок у чистому домі, де немає зайвих речей.

П’ять альтернатив шашлику

Виїжджати на природу та готувати шашлик – це одна з традицій під час травневих свят. Але для того, щоб урізноманітніти свій раціон, можна приготувати не м’ясо, а щось інше.

Що приготувати на природі замість шашлику – читайте на Фактах ICTV.

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