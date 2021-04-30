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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

У Дії зафіксували збій – коли виправлять помилку

дія додаток

У застосунку і на порталі державних послуг Дія зафіксували збій. Проблему планують виправити найближчим часом.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

– Сьогодні вранці стався технічний збій на платформі G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на якому розміщений портал і додаток Дія. Програмний збій стався в технологічній стеці віртуалізації, – зазначили в Мінцифри.

Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці компанії мобілізували ресурси для усунення першопричини проблеми. Проблему обіцяють виправити за дві  години.

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Оплата податків у Дії

Раніше в Мінціфри анонсували, що фізособи-підприємці зможуть платити податки та подавати декларації в Дії. Поки що цю послугу тестують.

За інформацією відомства, можливість платити податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Міністерство цифрової трансформації

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