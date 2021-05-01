У США компанія шукає людину, якій платитиме $120 тис. на рік за любов до вина

У США виноробня Murphy-Goode Winery, що знаходиться у Сономі, що у штаті Каліфорнія, оголосила про вакансію мрії. У компанії обіцяють платити $10 тис. на місяць та забезпечувати річним запасом вина.

Щасливчик житиме безкоштовно, адже компанія готова оплачувати вартість оренди житла у містечку Гілдсбург потенційному працівнику. Також він дізнається про всі аспекти виноробства та збору врожаю.

У виноробні зазначили, що шукають людину, яка на запитання Червоне чи біле?, відповідатиме: Так, будь-ласка.

Подати заявку можна до 30 червня 2021 року. Для цього необхідно створити коротке відео, в якому пояснити ідеальну роль у виноробній галузі та те, що заявник принесе у компанію. Потім завантажити його на веб-сайт компанії.

Кандидати мають бути віком від 21 року, законним резидентом США або мати право на роботу у Штатах. До виконання обов’язків потрібно буде приступити до вересня.

Також у Murphy-Goode Winery зазначили, що це ідеальна вакансія для одиноких людей, людей, котрі мають сім’ю або домашніх улюбленців тощо.

Аналогічну вакансію компанія вже пропонувала у 2009 році після економічної кризи. У виноробні зазначають, що така робота може допомогти комусь почати з початку або змінити кар’єру після важкого року.

Топ-5 професій, які можна опанувати під час карантину

Щодня Державна служба зайнятості реєструє по кілька тисяч безробітних. На сьогодні в Україні такий статус мають понад 466 тис. людей – і це тільки офіційні цифри. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це на 126 тис. більше.

Факти ICTV розповідають, які професії можна опанувати відносно швидко та почати працювати одразу.

Джерело: Murphy-Goode Winery