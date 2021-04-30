Ніч із 30 квітня на 1 травня здавна вважається у багатьох європейських народів небезпечним періодом розгулу нечисті. У Німеччині її назвали Вальпургієвою ніччю або ж ніччю відьом.

Згідно з німецькою легендою, із приходом темряви вся нечиста сила виходить зі своїх укриттів.

У християн же Вальпургієва ніч вважається періодом активного полювання на відьом і чаклунів.

Водночас старі язичницькі вірування наказували славити наступ травня як свято приходу весни і перемоги над смертю. У цю ніч язичники влаштовували гучні гуляння з багаттями, щоб відлякати нечисть.

Історія магічної ніччі така: монахиня Вальпургія у віці 11 років пішла в монастир. Одного разу, корабель, на якому перебувала дівчинка, потрапив у шторм. У цей момент вона впала на коліна і стала молитися. Тут же море заспокоїлося, а Вальпургію визнали покровителькою моряків.

Згідно із повір’ям, у цю ніч необхідно очистити будинок від негативної енергії. Для цього люди запалюють зелені і білі свічки, і з ними п’ять разів обходять все житло по колу.

Також у відьомську ніч молоді дівчата ворожать на майбутнє. Найпоширеніше ворожіння – коридор часу. Для цього беруть чотири невеликих дзеркала і ставлять їх один навпроти одного.

Перед дзеркалами ставлять три свічки так, щоб вони відображалися у них. Далі дівчина уважно вдивляється у відображення. Кажуть, що через деякий час з’явиться картина з майбутнього.

Вальпургієва ніч 2021 – обряди

У цю ніч можна позбутися негативної енергії. Для цього потрібно запалити свічку в темній кімнаті і на папері написати все, що турбує. Потім – спалити його, примовляючи: Гори воно все синім полум’ям.

Окрім того, у ніч на 1 травня люди на поріг насипають траву або пісок, аби вберегти дім від нечисті.

Вранці після Вальпургієвої ночі молодим дівчатам необхідно вмитися ранковою росою, щоб зберегти красу і молодість.

Також заборонено приносити в будинок бузок. Його аромат паморочить голову і заманює у світ мертвих.

А ще в цей день краще носити одяг червоного, оранжевого чи будь-якого іншого яскравого кольору, головне – не чорного, адже він привертає увагу злих духів.

Також можна розпалювати багаття і веселитися. Але не можна лаятися і вступати у конфлікти.

До сьогодні зберігся ще один обряд: на світанку потрібно випити склянку прохолодної води з колодязя – це подарує міцне здоров’я.

У давнину проводили ритуал для здійснюваня мрій: брали квітуче дерево, прив’язували до нього стрічки і загадували бажання, а після – висаджували деревце. Якщо воно виросте великим – то мрія стане реальністю.

Церковний календар на травень

На 2 травня випадає головне православне свято Великдень.

За ним йде Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 до 9 травня немає пісних днів.

Після нього 11 травня будуть Гробки (Проводи) – день для поминання померлих близьких і родичів.

Детальний церковний календар на травень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.