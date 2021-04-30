Вальпургієва ніч відзначається з 30 квітня на 1 травня. У багатьох європейських народів ця ніч вважалася небезпечним періодом, у який активізується нечиста сила. У християнів західного обряду Вальпургієва ніч – день пам’яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської. Її вважають покровителькою моряків.

Як розповідає легенда, Вальпургія потрапила у шторм на човні. Щоб врятуватися, вона почала читати молитву і стала на коліна. Після цього трапилося диво – ураган вщух, а море заспокоїлося.

На іконах святу зазвичай зображають з собакою та дзеркалом у формі трикутника. Пес – це символ провідника до потойбічного світу, а дзеркало символізує майбутнє.

Історія Вальпургії набула містичного характеру під час реставрації монастиря, де вона похована. Працівники осквернили її могилу, після цього свята з’явилася вночі єпископу.

Через це з Вальпургієвою ніччю пов’язано багато язичницьких обрядів, прикмет і забобонів. Свято вважається періодом боротьби з відьмами, які влаштовували страшні шабаші і насилали прокляття.

Вальпургієва ніч 2021 – прикмети

У давнину люди спалювали сміття та суху траву у цей день, адже вважалося, що вогонь здатний найбільше захищати від злих духів.

Біля будинку спалювати опудало відьми , а поріг посипали піском. Вважалося, що нечиста сила не могла проникнути, поки не порахує кожну піщинку.

, а поріг посипали піском. Вважалося, що нечиста сила не могла проникнути, поки не порахує кожну піщинку. Якщо вранці вмитися росою, краса та молодість збережеться надовго.

Ковток води з колодязя вранці зміцнить здоров’я.

Щоб позбутися від невдач, потрібно написати список з речами, які пригнічують, та спалити. Під час процесу треба промовляти “Гори він синім полум’ям”.

Сни у Вальпургієву ніч вважаються віщими. А ті, хто народиться у це свято, будуть наділені надприродними здібностями.

Вальпургієва ніч 2021 – забобони

Чоловікам не варто контактувати з жінками – будь-яка може виявитися відьмою.

Не потрібно одягати речі, які ви носили, коли трапилося якесь лихо. Вважається, що такий одяг привертає злих духів.

Бузок в будинку може викликати бажання померти. Краще не приносити його у будинок у цей час, особливо якщо є хворі.

Страсна п’ятниця 2021

30 квітня віряни також відзначають Страсну п’ятницю. Це останній день Великого посту, також, вважається, що на Страсну п’ятницю був розіп’ятий Ісус Христос.

Через це у цей день не варто робити багато речей, зокрема веселитися, наряджатися, прибирати та садити щось на городі. Дивіться список заборон на Страсну п’ятницю у матеріалі Фактів ICTV.