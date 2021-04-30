Великдень у 2021 році припадає на 2 травня. Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть одне з найголовніших церковних свят в умовах карантину. Як освятити паску під час карантину, читайте на Фактах ICTV.

Великдень 2021 – як освятити паску під час карантину

Цього року храми на Великдень будуть відчинені, однак влада та церква просять осіб з груп ризику залишатися вдома.Крім того, представники УГКЦ заявили, що не будуть впускати всіх охочих до храму. Кошики святитимуть на вулиці з дотриманням дистанції та маскового режиму.

Міністерство охорони здоров’я закликає українців відвідати богослужіння в режимі онлайн. Якщо ви все-таки зібралися до церкви, МОЗ радить не робити це всією родиною, а йти лише одній людині.

Настоятель ПЦУ Епіфаній повідомив, що цього року паски також будуть освячувати на хлібокомбінатах, заводах і магазинах.

Священнослужитель Архікафедрального собору Святого Юра Павло Дроздяк порадив українцям освячувати паски у своїх домівках. Він підкреслив, що прочитати молитву і освятити паску та великодній кошик повинен глава сім’ї.

Також освятити паску можна молитвою і святою водою, яка у багатьох збереглася з Хрещення.

Крім того, у храмах буде проводитися онлайн-трансляція богослужінь. Її можна буде переглянути на телевізорі та за допомогою інтернету. Розклад онлайн-богослужінь дивіться на Фактах ICTV.