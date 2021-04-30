Погода на Великдень 2021 в Україні: прогноз синоптика на 2 травня 2021 🌦

Великдень 2021 в Україні буде теплим, але дощовим. Такий прогноз озвучили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, 2 травня дощі з грозами прогнозують майже у всіх регіонах. Сухо і сонячно буде тільки у деяких східних та південних областях.

Стовпчики термометрів на Великдень вдень показуватимуть до +18°С на Заході країни. У центральних, північних та східних регіонах буде +22-23°С, а у південних – до +25°С.

А от у Міжнародний день праці 1 травня буде дещо прохолодніше. Дощі з грозами очікуються у деяких західних і східних областях.

Стовпчики термометрів на Заході країни показуватимуть максимум +18°С, а на решті території – до +22°С.

Вихідні на Великдень

Великдень у 2021 році українці святкуватимуть у неділю, 2 травня. 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.

Оскільки обидва свята є державними і випадають на вихідні, то, відповідно до закону, святкові дні перенесуть на наступні після святкових.

Скільки відпочиватимуть українці на Великдень – читайте на Фактах ICTV.