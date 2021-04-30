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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Великдень 2021: що не можна святити в церкві

Великдень 2021: що не можна святити в церкві

Через карантин не всі українці не зможуть піти на Великдень 2021 до церкви, але вони зможуть освятити великодній кошик вдома. Багато хто вже почав збирати кошик і думати, що святити на Великдень.

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За традицією раніше на Великдень святили паску, яйця, м’ясо, сир і молоко. Зараз же кожна господиня збирає великодній кошик на свій розсуд. Але все ж є рекомендації, що можна святити на Великдень і що не варто класти в кошик.

Що можна святити на Великдень

  • паску – здобний хліб є головним символом Воскресіння;
  • яйця – обов’язковий атрибут свята, символ нового життя і відродження;
  • сир – сири і молочні продукти не можна вживати під час посту, але в день Воскресіння їх можна нести до церкви, освячувати і вживати в їжу;
  • м’ясо – також під забороною під час посту, але в свято його дозволяють їсти;
  • хрін є символом сили духу, тому його кладуть до кошика.

Що не можна святити на Великдень

  • алкоголь – вважається, що в церкві не місце п’яним;
  • гроші та інші матеріальні цінності;
  • кров’янку – ця ковбаса взагалі не визнається православними служителями як придатна до вживання;
  • сіль і перець – ці продукти не заборонені під час посту;
  • овочі і фрукти – ці продукти не варто нести до церкви, виняток – хрін.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Великдень 2021, щоб ви могли заздалегідь вдало спланувати вихідні.

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