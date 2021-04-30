Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня. Але доведеться це робити все ще в умовах адаптивного карантину, який діє в Україні до 30 червня.

Факти ICTV розповідають, які обмеження діятимуть на Великдень 2021 в Україні і як планують святкувати Світле Христове Воскресіння в інших країнах.

Святкування Великодня в Україні

В Україні не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження на Великдень 2021. Але святкування Світлого Христового Воскресіння повинно пройти з дотриманням усіх правил безпеки.

Водночас головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко озвучив рекомендації щодо дотримання карантину на період святкування Великодня.

Зокрема, вони передбачають, що:

відвідувати громадські місця можна тільки у масці, яка закриває рот і ніс;

потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 м;

перебувати у приміщенні може одна людина на 4 кв. м.

Але все ж вірян просять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішили йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім.

Також Кабмін домовився з Радою церков, щоб на Великдень в Україні зменшити тривалість богослужінь, але водночас збільшити їхню кількість.

Крім того, вірянам рекомендували тимчасово заборонити цілувати хрести, ікони та інші святині. Також під час богослужіння усі двері в храмах повинні бути відчинені. Під час освячення великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян утриматися від соціальних контактів на Великдень та травневі свята і, за можливості, відкласти поїздки до рідних та друзів.

Водночас митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав не відвідувати церкви на Великдень тих, хто перебуває у зоні ризику.

Також він зазначив, що великодні кошики цьогоріч освячуватимуть на вулиці, що зменшить контакти між людьми.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко також розповів про обмеження святкування Великодня у Києві.

Загалом КМДА радить проводити богослужіння в онлайн-форматі або ж дотримуватися жорстких правил під час служби у церквах, серед яких:

обов’язкова дезінфекція приміщення;

обов’язковий масковий режим;

обмеження кількості відвідувачів – одна особа на 10 м.кв;

вимірювання температури на вході.

Як святкуватимуть Великдень інші країни

У Румунії ще наприкінці березня повідомили, що на Великдень 2021 вірянам дозволять бути присутніми на богослужіннях, але за умови, що вони перебуватимуть у храмах у масках і дотримуватимуться дистанції.

У Грузії вирішили запровадити низку обмежень під час великодніх свят. Зокрема, з 3 по 12 травня обмежать роботу міського транспорту. Також у святкові дні буде обмежене відвідування кладовищ.

Водночас влада вирішила на чотири години зменшити дію комендантської години. Тому 1 травня залишатися на вулиці можна буде до 23.00, а вранці 2 травня вийти з дому можна вже о 04.00.

Але щоб обмежити мобільність громадян, влада вже оголосила додаткові вихідні дні, тому великодні канікули в Грузії триватимуть з 30 квітня по 13 травня.

У Греції на Великдень дозволили послухати службу тільки на вулиці, але з дотриманням дистанції у два метри і з перебуванням у масках.

У Молдові повідомили, що цьогоріч святкуватимуть Великдень, як і у 2020-му, – залишаючись вдома. Те саме стосується і поминальних днів.

Так, церква вже закликала вірян молитися вдома і стежити за службами по телебаченню та радіо. Також храми встановлять необхідне звукове обладнання, щоб службу можна було послухати на вулиці або подивитися в соціальних мережах.

Як святкували християни західного обряду

У 2021 році християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня. Країни Європи раділи Світлому Христовому Воскресінню вдома. І не даремно, адже ситуація з поширенням коронавірусу продовжує бути напруженою.

Так, днями стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу у Європі сягнула мільйона. Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове заявила, що наразі світ перебуває у критичній точці пандемії, адже кількість інфекцій зростає, попри зусилля, спрямовані на запобігання смертям.

Згідно з даними ВООЗ, наразі найбільше хворих на Covid-19 у таких європейських країнах, як Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Німеччина і Польща.

Саме тому в Італії вірянам другий рік поспіль заборонили збиратися на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський Франциск традиційно провів великодню месу у Ватикані, але всі учасники дійства були в масках і дотримувалися дистанції.

Хоч італійці й могли прийти на великоднє богослужіння до церкви, але тільки до тієї, що розташована неподалік дому.

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У Польщі напередодні Великодня оголосили локдаун до 18 квітня. Церкви ж вирішили не закривати, але у них ввели обмеження: дозволялася присутність не більше однієї людини на 20 кв. м площі.

А от у Німеччині канцлер Ангела Меркель спочатку заявила, що карантин на Великодні свята посилять. Зокрема, планували зробити вихідними п’ять днів поспіль – з 1 по 5 квітня. Але пізніше Меркель назвала таке рішення помилкою і вибачилася перед громадянами.

У Франції перед Великоднем також посилили карантин, а вірянам рекомендували залишатися вдома. Але до настання комендантської години (до 19.00) все ж дозволили проводити церковні служби.

У США церкви на Великдень дозволяли відвідувати залежно від штату. Так, у Каліфорнії можна було прийти на службу без маски, а в штаті Міссурі дозволили приймати до 35% від максимального кількості відвідувачів. Водночас у Сан-Франциско потрібно було зарезервувати місце онлайн перед тим, як йти до церкви.

У Канаді жителям рекомендували залишатися вдома на Великдень. Але все ж в Оттаві церкви були відкриті, хоча приймали не більше за 30% парафіян усередині. Ще до 100 людей могли слухати службу на вулиці.