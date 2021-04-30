Як фарбувати яйця на Великдень 2021

Великдень у 2021 році українці святкують вдома через карантин. У багатьох господинь буде достатньо часу для підготовки святкового застілля.

Проте як можна прикрасити своє свято? Адже завжди хочеться, щоб відчуття святкового дня додавали гарні великодні прикраси.

Факти ICTV пропонують на вибір п’ять способів, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень 2021 року.

Білосніжні візерунки цукровою пудрою

Зробити традиційні крашанки більш стильними допоможе цукрова пудра. Незвичайні візерунки, набивна фактура робить яєчну шкаралупу чарівною.

Спосіб приготування:

Фарбуємо стандартним способом, використовуючи різні барвники. Одну склянку цукрової пудри змішуємо з невеликим обсягом води так, щоб утворилася достатньо густа консистенція.

Отримана маса повинна бути однорідна, тобто не містити грудочок. Якщо цукрової пудри немає, її легко можна зробити самостійно.

Для цього цукор (його має більше склянки) достатньо помістити в кавомолку. В кондитерський шприц набираємо цукровий розчин. Наносимо візерунок і чекаємо, коли розчин застигне.

Яйця, прикрашені мереживом

Створюємо яйця з красивими мережними візерунками.

Спосіб приготування:

Загортаємо яйце в мереживну тканину та опускаємо на 10 хвилин у розчин з фарбою. Фарбу можна вибирати на власний смак. Знімаємо тканину і маємо чудовий результат!

Кондитерські посипання

Окрасою ваших писанок може стати звичайнісінька крупа – рис, пшоно, гречка, горох, сочевиця, мелена кукурудза. А також – кондитерські посипання з кольорової глазурі або шоколаду, дрібна локшина у вигляді зірочок і навіть бісер.

Спосіб приготування:

Щоб закріпити все це на шкаралупі, знадобиться воскова або парафінова свічка. Спочатку зваримо яйця, можна попередньо пофарбувати їх будь-яким способом або залишити натуральними. Після охолодження беремо яєчко в руки, запалюємо свічку і наносимо на шкаралупу малюнок розплавленим парафіном або воском. Це буде основа.

Важливо не торкатися яйця полум’ям. Поки віск не застиг, обвалюємо його в крупі або викладаємо візерунок руками. Після застигання змащуємо поверхню яйця, вкриту крупою, олією, щоб вона блищала.

Мармурові яйця

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно пофарбувати яйця у світлі яскраві кольори, як варіант це можуть бути: помаранчевий, жовтий, червоний, рожевий.

Після цього розводимо темні кольори – фіолетовий, коричневий, синій. У кожну чашку додаємо по 1 ч. л. олії, гарно перемішуємо, не збовтуючи. Занурюємо кожне яйце в темний колір і висушуємо.

Фарбування яєць кавою

Яйця можна відварити в міцній каві або залишити вже відварені у розчині на ніч. Під час фарбування яєць слід покладатися на свій досвід, вміння і фантазію.

Як освятити паску вдома

Через пандемію коронавірусу та посилені карантинні обмеження уряд не рекомендує йти до церкви на Великдень. Українців закликають залишитися в цей день вдома та освятити великодні кошики самостійно.

Як правильно освятити паску та яйця, а також які молитви читати, розповів настоятель Свято-Миколаївського храму Полтави Православної церкви України, протоієрей Олександр Дедюхін.