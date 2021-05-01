PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 1 травня

календар травень

1 травня у 143 країнах світу відзначають Міжнародний день праці. В Україні свято вважається державним, тому є вихідним днем.

За народним календарем – це День Кузьми. Вважалося, що цей святий дбає про те, щоб люди не знали голоду, захищаючи врожай від посухи та повеней. Тому 1 травня у молитвах селяни просили у Кузьми гарної погоди та багатого врожаю.

Господині у цей день зазвичай сіяли моркву та буряк. А щоб вони вродили, кидали у колодязь дрібні монети.

Читайте
Великдень і Гробки: церковний календар на травень 2021

День ангела 1 травня відзначають: Антон, Василь, Віктор, Михайло, Кузьма, Іван, Тамара та Юхим.

Прикмети на 1 травня:

  • Тепла та сонячна погода – кінець місяця буде холодним.
  • Зозуля довго кує – скоро прийде тепло.
  • Якщо зазеленіла черемха – пора саджати картоплю, моркву та буряк.
  • Дощ на 1 травня віщує добрий врожай жита.
  • Зацвіли фіалки – пора сіяти насіння.

Що не можна робити 1 травня:

  • Сваритися та лаятися у громадських місцях.
  • Не можна нікому заздрити.
  • Збирати бузок та приносити додому.
  • Важко працювати.

Церковні свята у квітні 2021

Квітень передбачає чимало важливих церковних дат. Напередодні Великодня відзначають початок Страсного тижня, Великий (чистий) четвер, Страсну п’ятницю.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка