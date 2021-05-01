1 травня у 143 країнах світу відзначають Міжнародний день праці. В Україні свято вважається державним, тому є вихідним днем.
За народним календарем – це День Кузьми. Вважалося, що цей святий дбає про те, щоб люди не знали голоду, захищаючи врожай від посухи та повеней. Тому 1 травня у молитвах селяни просили у Кузьми гарної погоди та багатого врожаю.
Господині у цей день зазвичай сіяли моркву та буряк. А щоб вони вродили, кидали у колодязь дрібні монети.
День ангела 1 травня відзначають: Антон, Василь, Віктор, Михайло, Кузьма, Іван, Тамара та Юхим.
Прикмети на 1 травня:
- Тепла та сонячна погода – кінець місяця буде холодним.
- Зозуля довго кує – скоро прийде тепло.
- Якщо зазеленіла черемха – пора саджати картоплю, моркву та буряк.
- Дощ на 1 травня віщує добрий врожай жита.
- Зацвіли фіалки – пора сіяти насіння.
Що не можна робити 1 травня:
- Сваритися та лаятися у громадських місцях.
- Не можна нікому заздрити.
- Збирати бузок та приносити додому.
- Важко працювати.
Церковні свята у квітні 2021
Квітень передбачає чимало важливих церковних дат. Напередодні Великодня відзначають початок Страсного тижня, Великий (чистий) четвер, Страсну п’ятницю.
Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.
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