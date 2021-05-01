Святі писання розповідають, що першим свідком Благодатного вогню став апостол Петро. Коли він дізнався, що Христос воскрес, то пішов до його гробниці. На місці, де лежав Ісус, апостол побачив божественне світло.

Диво благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього описувалося ще в IV столітті як християнськими, так і мусульманськими авторами.