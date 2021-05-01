День матері у 2021 році відзначають 9 травня. Це ще один привід сказати найдорожчій людині, як ви її любите і цінуєте. Навіть якщо у вас немає можливості дарувати подарунки – просто обійміть або зателефонуйте їй.
Для тих, хто ще не визначився з подарунком, ми підібрали кілька варіантів, які можна зробити самому.
Рекомендуємо придивитися до букету з пряників, подарункового набору шоколаду або чаю.
А якщо хочете, щоб ваш подарунок був завжди з мамою, подаруйте ніжний браслет із золота чи срібла зі словом Мама або добірку рамок із вашими сімейними фотографіями.
Якщо у вашої мами прекрасне почуття гумору, вона напевно оцінить футболку з написом Супермама або маски для сну з принтом Мама відпочиває.
А варіант з боксом підійде, якщо вам важко зупинити свій вибір на чомусь одному. Кожна приємна дрібниця в такому наборі – чашка, капці, шкарпетки, рушник, шоколад, кулінарна книга, косметика тощо – нагадування мамі, що ви завжди поруч.
Історія свята День матері
Традиційно українці відзначають День матері у другу неділю травня, починаючи з 1999 року. Але історія свята розпочинається ще у 1908 році.
Тоді американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ідеєю вшанування матерів у пам’ять про свою маму, яка померла. А у 1914 році тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом.