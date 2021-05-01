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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День праці у 2021 році – Google створив новий дудл

Дудл Google 1 травня

У День праці у 2021 році Google потішив своїх користувачів новим святковим дудлом.

Щорічний дудл, що присвячений Дню праці, цьогоріч підкреслює, що кожна професія – важлива та видатна.

Також новий дудл Google акцентує на тому, що праця кожної людини – безцінна. Саме тому в цей день важливо подякувати всім представникам різним професій за їхню неймовірну працю.

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День праці святкують у 143 країнах світу, зокрема в Україні, 1 травня. В Україні цей день також оголошено офіційним вихідним днем.

Правила користування сервісом Google

Американська компанія Google з червня 2021 року почне оподатковувати дохід, які отримують автори від перегляду контенту в США.

Зокрема йдеться про прибуток від переглядів реклами, підписок YouTube Premium, суперчату, супернаклейок та спонсорства.

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