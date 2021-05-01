Рецепт маринаду для шашлику – добірка

Травневі свята – це час, коли багато хто відкриває сезон шашликів. Найчастіше, щоб додати м’ясу незвичайного смаку й аромату, використовують маринад.

Зазвичай шашлики готують зі свинини, баранини, курятини або яловичини.

Рецепт маринаду для шашлику – читайте на Фактах ICTV.

Цибулевий маринад для шашлику

Інгредієнти:

500 г ріпчастої цибулі;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком.

Приготування

Спершу необхідно розрізати цибулю на кілька частин і подрібнити її за допомогою блендера або терки.

Добре вимите та висушене м’ясо поперчити, посолити і додати до нього цибулю. Все ретельно перемішати.

Залишаємо маринуватися шашлик на кілька годин або на ніч.

Перед приготуванням промокніть кожен шматок м’яса серветкою, для того, щоб цибуля не пригоріла під час смаження.

Маринад для шашлику зі свинини на мінералці

Інгредієнти

цибуля ріпчаста – 10 шт.;

вода мінеральна газована – 1-1,2 л.;

мелена суміш перців – 1,5 ч. л.;

готова приправа для м’яса – 1,5 ч. л.;

готова приправа для шашлику – 1,5 ч. л.;

сіль – 1,5 ст. л.

Приготування

Чистимо цибулю і нарізаємо кільцями.

На дно неметалічної посудини кладемо м’ясо та вкриваємо шаром цибулі, перемішуємо.

Додаємо усі приправи, спеції та сіль. Ще раз перемішуємо.

Заливаємо м’ясо мінеральною водою: рідина має покрити ¾ всього м’яса.

Накриваємо кришкою і ставимо на ніч до холодильника.

Апельсиново-гірчичний маринад для баранини

Інгредієнти

великі апельсини – 2 шт.;

рідкий мед – 2 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

гірчиця із зернами – 3 ст. л.;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Приготування

У глибоку тарілку видавлюємо сік апельсинів, додаємо мед та гірчицю, перемішуємо.

М’ясо попередньо натираємо сіллю та спеціями, опускаємо у готовий маринад.

Чекаємо одну годину. За цей час перемішуємо баранину один-два рази: так м’ясо краще вбере маринад.

Маринад із соєвим соусом і медом для курятини

Інгредієнти

соєвий соус – 1 ст. л.;

рідкий мед – 1 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

цедра – з половини лимона;

паприка і куркума – по 0,5 ч. л.;

спеції для курки – за смаком.

Приготування

Змішуємо соєвий соус, мед та лимонний сік.

Додаємо терту цедру лимона. Зважайте на те, що підійде лише жовта частина цедри: біла частина гірчить, і це може зіпсувати смак м’яса.

Додаємо куркуму, паприку та інші спеції за смаком.

В посудину з маринадом кладемо м’ясо та гарно розмішуємо 1-2 хвилини.

Залишаємо на дві години в холодильнику.

П’ять альтернатив шашлику

Якщо м’ясо приїлося, то це не проблема, оскільки є безліч альтернативних страв, які можна приготувати на багатті.

Наприклад, рибу або овочеве асорті. Детальніше про те, що приготувати на природі замість шашлику – читайте на Фактах ICTV.