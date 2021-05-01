В Єрусалимі, столиці Ізраїлю, 1 травня відбувається церемонія сходження Благодатного вогню напередодні Великодня.

Благодатний Вогонь — поширена у православ’ї назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Церемонію проводять щорічно у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви.

Сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. За віруванням, якщо його сходження не відбулось, це є однією з ознак наближення кінця світу.

Вважається, що саме в такий спосіб Господь дасть вірянам знак того, що часу на покаяння майже не залишилося.

Благодатний вогонь в Єрусалимі

Благодатний вогонь сходить щороку напередодні Великодня в єрусалимському храмі Гробу Господнього. Церемонія сходження Благодатного вогню відбувається за суворими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи у храмі гасять всі свічки.

Є декілька версія, чому Благодатний вогонь сходить на Великдень. Серед них – вірування, що за правильне прославлення та віру Бог нагородить християн.