PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Онлайн-трансляція церемонії сходження Благодатного вогню 2021 в Єрусалимі

Огонь

В Єрусалимі, столиці Ізраїлю, 1 травня відбувається церемонія сходження Благодатного вогню напередодні Великодня.

Благодатний Вогонь — поширена у православ’ї назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Церемонію проводять щорічно у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви.

Читайте
Чи доставлять цьогоріч в Україну Благодатний вогонь - відповідь ПЦУ

Сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. За віруванням, якщо його сходження не відбулось, це є однією з ознак наближення кінця світу.

Вважається, що саме в такий спосіб Господь дасть вірянам знак того, що часу на покаяння майже не залишилося.

Благодатний вогонь в Єрусалимі

Благодатний вогонь сходить щороку напередодні Великодня в єрусалимському храмі Гробу Господнього. Церемонія сходження Благодатного вогню відбувається за суворими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи у храмі гасять всі свічки.

Є декілька версія, чому Благодатний вогонь сходить на Великдень. Серед них – вірування, що за правильне прославлення та віру Бог нагородить християн.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка