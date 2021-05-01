Як правильно смажити смачний шашлик

Вже зараз українці починають готуватися до травневих свят, які традиційно не проходять без шашлику.

Як смажити шашлик, яке м’ясо купити, як зробити маринад і як правильно готувати страву – читайте на Фактах ICTV.

Як вибрати продукти для шашлику

М’ясо

Для шашлику згодиться не будь-який сорт м’яса, не з будь-якої частини туші. Воно має бути м’яким і в міру жирним.

Яку частину краще вибрати:

яловичина – для смачного шашлику ідеально підійде філе;

– для смачного шашлику ідеально підійде філе; свинина – краще вибирати ошийок або окіст;

– краще вибирати ошийок або окіст; баранина – для страви краще відібрати вирізку;

– для страви краще відібрати вирізку; курка – можна смажити всю.

Овочі

Ідеальний шашлик не можна уявити без овочів. Хтось додає до м’яса лише цибулю, інші ж експериментують з найрізноманітнішими доповненнями.

Якими овочами урізноманітнити шашлик:

цибуля;

болгарський перець;

молоді кабачки;

баклажани;

помідори.

Можна додавати і гриби. До речі, можна приготувати і смачний вегетаріанський шашлик лише із овочів. Легкий присмак диму лише підкреслить їхній смак.

Риба

Альтернативою м’ясного шашлику може стати рибний або з морепродуктів.

Під час вибору риби для шашлику потрібно орієнтуватися на види середньої жирності.

Яка риба підходить для шашлику:

осетер;

лосось;

сом.

А ось з морепродуктів для шашлику ідеально підходять креветки.

Як правильно підготувати продукти та вугілля

Маринад

Підібравши продукти для смачного шашлику, варто переходити до їхнього маринування. Правильно приготований маринад пом’якшує м’ясо, не пригнічує, а підкреслює кращі смакові якості продуктів.

Які ідеальні основи для маринаду:

вино;

кефір;

йогурт;

цибулевий сік.

Спеції треба вибирати на свій смак.

Під час приготування маринаду варто дотримуватися таких правил:

не зловживати кислими основами, сіллю і спеціями;

кислими основами, сіллю і спеціями; маринувати шашлик потрібно кілька годин , а краще залишити м’ясо у маринаді на ніч;

, а краще залишити м’ясо у маринаді на ніч; не варто маринувати шашлик у майонезі, цей соус для цього не призначений.

Вугілля

Після маринування йде обсмажування шашлика. Для цього потрібно підібрати правильне вугілля або дрова.

Готове вугілля – ідеальний варіант, але якщо немає можливості його купити чи немає бажання зайвий раз витрачатися, можна підготувати його самостійно.

Які дрова підходять для шашлику:

береза;

липа;

дуб;

вишня;

яблуня;

виноградна лоза.

Дрова з хвойних дерев, клена та інших ароматних видів дерева зіпсують смак шашлику.

Підібравши дрова, потрібно розвести вогонь. Для цього також не варто використовувати рідини або матеріали з їдким запахом. Розвести багаття треба завчасно, адже правильно смажити шашлик на сивих вуглинах, які дають стабільне, рівне тепло.

Як правильно смажити шашлик

Після всіх підготовчих процесів починається смаження шашлику. Що потрібно знати на цьому етапі?

Насаджувати шашлик потрібно правильно . Шматочки свинини і курки краще розміщувати на шампурі окремо один від одного. Так вони швидше і краще приготуються всередині. Яловичину і баранину, навпаки, краще нанизувати тісно, щоб зберегти соковитість.

. Шматочки свинини і курки краще розміщувати на шампурі окремо один від одного. Так вони швидше і краще приготуються всередині. Яловичину і баранину, навпаки, краще нанизувати тісно, щоб зберегти соковитість. Потрібно постійно повертати м’ясо . Регулярно повертаючи шампури з шашликом, можна отримати рівномірну рум’яну шкуринку зовні і м’яке соковите м’ясо всередині.

. Регулярно повертаючи шампури з шашликом, можна отримати рівномірну рум’яну шкуринку зовні і м’яке соковите м’ясо всередині. У жодному разі не можна допускати утворення вогню . У такому випадку є ризик, що м’ясо просто згорить.

. У такому випадку є ризик, що м’ясо просто згорить. Треба постійно переставляти шампури. Якщо деякі з них готуються швидше, потрібно перемістити їх на край мангалу, а сиріші покласти всередину.

Як провести травневі свята вдома

Травневі свята – це чудова можливість відпочити, провести час з сім’єю та набратися сил. Але для того, щоб не порушувати карантинні обмеження, краще залишитися вдома.

Що робити на травневі свята вдома – читайте на Фактах ICTV.

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