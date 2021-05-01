В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь напередодні Великодня (ФОТО, ВІДЕО)

В Єрусалимі, столиці Ізраїлю, зійшов довгоочікуваний Благодатний вогонь 2021 напередодні важливого церковного православного свята Великодня.

Благодатний Вогонь — назва вогню у церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього.

Цю церковну церемонію проводять щорічно у Велику суботу в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Вважається, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Віряни вважають, що якщо його сходження не сталося, то це означає, що у такий спосіб Господь попереджає про наближення кінця світу.

Благодатний вогонь в Єрусалимі

Щороку Благодатний вогонь сходить у Велику суботу напередодні Великодня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час особливої церемонії богослужіння.

Віряни вважають, що сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Однак ця церковна церемонія проводиться за особливими традиціями. Наприклад, напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки. У суботу вранці відбувається спільна церемонія запечатування Гробу.

Єрусалимський патріарх також має зайти в каплицю лише зі свічками та прочитати молитву. Тоді на свічки й факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.

Фото: Greek City Times