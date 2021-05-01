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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Велика субота 2021: правила та заборони

Великодній кошик, Великдень 2021

Страсна (Велика) субота – день доброти, примирення і всепрощення. У цей день необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.

Це водночас і скорботний, і радісний день для вірян перед Великоднем. Адже Христос ще лежить у труні (не сталося Воскресіння, – Ред.), але навколо вже панує передвеликодній настрій.

Традиційно у Велику суботу завершується Великий піст, який триває 48 днів.

Страсну суботу в народі називають ще Тихою, так як в цей день не можна веселитися, розважатися, а особливо сваритись.

Великим гріхом вважають в цей день лихослів’я і лайку. Тому потрібно стежити за своєю мовою.

Ще одна назва Великої суботи — Крашальна. Отож 1 травня потрібно братися за підготовку крашанок, а також пасок на Великдень. Однак продукти, які готують для святкового столу, їсти категорично не можна.

У Страсну суботу 2021 року віряни, залишаючи вдома на столах мале частування, збиратимуться в церквах і соборах на вечірню службу. Рівно опівночі починатиметься хресний хід, після якого – служба.

Далі віряни, прийшовши додому з церкви, куштують освячені паски і лягають спати. І тільки пізнього недільного ранку починається справжнє великоднє свято.

У Велику суботу прийнято збирати великодній кошик. Кожна сім’я підбирає продукти, які вважає за потрібне освятити, проте обов’язково у кошику мають бути крашанки і паски. Часто господині накривають свої кошики вишитими рушниками.

У цей день жінки також прикрашають будинки гілками молодих дерев і свіжими квітами – символи нового початку і відродження життя.

Щороку в суботу перед Великоднем в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати одне з головних чудес православної церкви.

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Що не можна робити у Страсну суботу:

  • не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;
  • не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу;
  • не можна вживати алкогольні напої;
  • не можна танцювати і співати;
  • необхідно утриматися від інтимної близькості;
  • не можна займатися риболовлею або полювати;
  • заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;
  • не можна митися;
  • варто утриматися від будівельних та інших фізичних робіт.

Окрім того, у цей день не можна відмовляти людям в проханнях. Також у Велику суботу не згадують покійних і не ходять на кладовище.

Святкування Великодня 2021

2 травня, у день святкування Великодня 2021, в Україні не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження. Але українці зобов’язані дотримуватись всіх правил безпеки.

Віряни зможуть відвідувати церкви тільки в масці. Окрім того, їм треба дотримуватись дистанції в 1,5 м. Для однієї люди в храмі має бути відведено 4 кв. м.

Також українцям радять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішать йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім разом.

Фото: Depositphotos

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