Де у Києві можна смажити шашлик – 7 місць

У Києві не скрізь можна розпалювати багаття для смаження шашлику. За розпалювання вогню у невідповідних місцях може загрожувати штраф від 1 530 до 4 590 грн.
Факти ICTV розповідають, де у Києві можна організувати пікнік та посмажити шашлик.
Де можна смажити шашлик у Києві
ВДНГ
На території Експоцентру є безліч зелених зон, де можна відпочити. Тут пропонують оренду альтанок і мангалів, дрова можна придбати на місці.
У різних частинах парку на ВДНГ розташовано кілька зон для відпочинку:
- Зона відпочинку BBQ Sport Family Park (від 800 грн/день);
- Зона відпочинку Колиба (від 1 тис. грн/день);
- Зона BBQ Сад (від 700 грн/день).
Зона відпочинку Дідорівка
Поблизу озера Дідорівка, що у Голосіївському лісі, діє оренда дерев’яних альтанок з покриттям. Тут є мангали, якщо забули дрова – можна придбати на місці.
Крім того, на території є Zip-line, платна риболовля, працює прокат велосипедів, катамаранів і човнів, кафе і бар.
Також у зоні відпочинку Дідорівка можна пограти у шахи, теніс, бадмінтон і покурити кальян. Вартість альтанки становитиме від 300 до 1 тис. грн/день.
Адреса: вул. Генерала Родимцева, 6.
Зона відпочинку Поплавок
Зона відпочинку розташована на Оболоні, поблизу Верблюжої затоки. На території комплексу є безліч альтанок на різний смак і кількість людей. У вартість оренди входить користування мангалом, однак за дрова, шампури або сітки для смаження доведеться платити додатково.
Ціни стартують від 500 грн/год. Також тут можна придбати напої та замовити сауну.
Адреса: ст. м. Героїв Дніпра, вул. Прирічна, 30.
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Парк Муромець (колишній парк Дружби народів)
Тут є спеціально відведені зони для пікніка, альтанки з мангалами, спортивні та дитячі зони, а також пляжі.
Серед інших, свої послуги з оренди альтанок і мангалів пропонує база відпочинку Rhino Park. У комплексі ресторану також можна замовити їжу, а на території є власні пляжі та спортивні майданчики. Ціни у межах 350-1,9 тис. грн за день.
Адреса: Юр’ївська, 29.
Парк Відрадний
Розташований у Солом’янському районі. Тут є озеро, спеціальні місця для приготування м’яса, альтанки та майданчики для дітей.
Адреса: вулиця Михайла Донця, 13.
Зона відпочинку Десенка
Альтанки з мангалами на Троєщині на відстані 50 м від берега річки Десенка. Ціни стартують від 450 грн/год.
Орендувати шампури та сітку, а також придбати дрова можна в адміністрації.
Місцезнаходження:
Парк Партизанської слави
Ідеальне місце для відпочинку великою компанією, у вашому розпорядженні колесо огляду, дитячі та спортивні майданчики, кафе, озеро. Також тут діють послуги оренди альтанок з мангалами.
Наприклад, компанія BESEDKArest встановлює альтанки у будь-якому місці парку. Вартість – від 600 грн/день. Сюди також входить мангал і 10 л води.
Адреса: вулиця Борова.
Щоб шашлик смакував добре, важливо не лише обрати якісне м’ясо, а й приготувати смачний соус, який буде чудово поєднуватися з такою стравою.
Факти ICTV підготували рецепти соусів до шашлику, інгредієнти до яких є у холодильнику кожної господині.