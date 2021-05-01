Де у Києві можна смажити шашлик – 7 місць

У Києві не скрізь можна розпалювати багаття для смаження шашлику. За розпалювання вогню у невідповідних місцях може загрожувати штраф від 1 530 до 4 590 грн.

Факти ICTV розповідають, де у Києві можна організувати пікнік та посмажити шашлик.

Де можна смажити шашлик у Києві

ВДНГ

На території Експоцентру є безліч зелених зон, де можна відпочити. Тут пропонують оренду альтанок і мангалів, дрова можна придбати на місці.

У різних частинах парку на ВДНГ розташовано кілька зон для відпочинку:

Зона відпочинку BBQ Sport Family Park (від 800 грн/день);

Зона відпочинку Колиба (від 1 тис. грн/день);

Зона BBQ Сад (від 700 грн/день).

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Зона відпочинку Дідорівка

Поблизу озера Дідорівка, що у Голосіївському лісі, діє оренда дерев’яних альтанок з покриттям. Тут є мангали, якщо забули дрова – можна придбати на місці.

Крім того, на території є Zip-line, платна риболовля, працює прокат велосипедів, катамаранів і човнів, кафе і бар.

Також у зоні відпочинку Дідорівка можна пограти у шахи, теніс, бадмінтон і покурити кальян. Вартість альтанки становитиме від 300 до 1 тис. грн/день.

Адреса: вул. Генерала Родимцева, 6.

Зона відпочинку Поплавок

Зона відпочинку розташована на Оболоні, поблизу Верблюжої затоки. На території комплексу є безліч альтанок на різний смак і кількість людей. У вартість оренди входить користування мангалом, однак за дрова, шампури або сітки для смаження доведеться платити додатково.

Ціни стартують від 500 грн/год. Також тут можна придбати напої та замовити сауну.

Адреса: ст. м. Героїв Дніпра, вул. Прирічна, 30.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від База відпочинку “Поплавок” (@ banya.poplavok)

Парк Муромець (колишній парк Дружби народів)

Тут є спеціально відведені зони для пікніка, альтанки з мангалами, спортивні та дитячі зони, а також пляжі.

Серед інших, свої послуги з оренди альтанок і мангалів пропонує база відпочинку Rhino Park. У комплексі ресторану також можна замовити їжу, а на території є власні пляжі та спортивні майданчики. Ціни у межах 350-1,9 тис. грн за день.

Адреса: Юр’ївська, 29.

Парк Відрадний

Розташований у Солом’янському районі. Тут є озеро, спеціальні місця для приготування м’яса, альтанки та майданчики для дітей.

Адреса: вулиця Михайла Донця, 13.

Зона відпочинку Десенка

Альтанки з мангалами на Троєщині на відстані 50 м від берега річки Десенка. Ціни стартують від 450 грн/год.

Орендувати шампури та сітку, а також придбати дрова можна в адміністрації.

Місцезнаходження:

Парк Партизанської слави

Ідеальне місце для відпочинку великою компанією, у вашому розпорядженні колесо огляду, дитячі та спортивні майданчики, кафе, озеро. Також тут діють послуги оренди альтанок з мангалами.

Наприклад, компанія BESEDKArest встановлює альтанки у будь-якому місці парку. Вартість – від 600 грн/день. Сюди також входить мангал і 10 л води.

Адреса: вулиця Борова.

Щоб шашлик смакував добре, важливо не лише обрати якісне м’ясо, а й приготувати смачний соус, який буде чудово поєднуватися з такою стравою.

Факти ICTV підготували рецепти соусів до шашлику, інгредієнти до яких є у холодильнику кожної господині.