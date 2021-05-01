Рецепт глазурі для Великодня 2021 – як прикрасити паску

У 2021 році на Великдень багато господинь готуватимуть святкову паску. Кожна з них має свій рецепт, а от прикрашають паски зазвичай просто, покривши білою глазур’ю і різнобарвною посипкою.

Але існують варіанти прикрасити паску і приготувати глазур оригінально – Факти ICTV пропонують кілька рецептів.

Рецепт класичної білкової глазурі

За цим рецептом приготувати глазур не становитиме особливих труднощів. Кожна господиня зможе впоратися з цим завданням.

Одразу зазначимо, що яйця для глазурі повинні бути охолодженими. Ємність і насадки для міксера мають бути чистими та сухими. Цукрову пудру можна просіяти, щоб не було зайвих крупинок.

Інгредієнти:

цукрова пудра – 100-120 г;

один яєчний білок;

одна ч. л. соку лимона (можна замінити дрібкою лимонної кислоти);

харчовий барвник (за бажанням).

Процес приготування

Білок від жовтка слід відокремити і помістити його в ємність для збивання міксером. Починаємо роботу міксером на малих обертах. Через 30 секунд збільшуємо швидкість до середньої, і ще через такий самий час – додаємо чистий лимонний сік. Під час збивання підсипаємо по одній столовій ложці цукрової пудри. Якщо маса перетворилась в однорідну і блискучу, ви все зробили правильно. Після цього паску можна почати оздоблювати глазур’ю.

Зазначимо, прикрашати здобу присипкою потрібно одразу, оскільки білкова маса швидко засихає.

Паска з одноколірною посипкою має дуже незвичний вигляд. Можете обрати кілька різних прикрас. Це можуть бути цукрові перлини та біла карамельна посипка. Можете прикрасити паску, довільно чергуючи ці прикраси.

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Під час прикрашання паски можна скористатися готовими кондитерськими прикрасами. Також можна самим зробити марципанові або кремові квіти: гілочки верби, фіалки, нарциси. Ще один варіант – живі квіти.

Щоб виділитися, можна зробити традиційну білково-цукрову глазур не білою, а кольоровою. У цьому допоможуть харчові барвники або ягідний сік – ці інгредієнти можна купити в магазині.

Поверх глазурі можна зробити шоколадні візерунки. Достатньо розтопити темний шоколад, дати йому трохи охолонути, перекласти в кондитерський мішок, і зробити візерунки на свій смак.

Цукати з цитрусових, сухофрукти, горіхи та мармелад мають на пасці не менш красивий вигляд.

Як зробити цукати:

наріжте часточками апельсин або мандарин;

покладіть у невеликий сотейник половину склянки цукру;

додайте чайну ложку води;

розтопіть цукор на маленькому вогні;

тримайте, поки розтоплений цукор не стане світло-жовтого кольору;

викладіть у сотейник часточки цитрусових і готуйте, перевертаючи їх, доки не карамелізуються;

перекладіть їх в іншу ємність, дайте повністю охолонути;

отриманими цукатами прикрасити покриту глазур’ю паску.

Ще один варіант – прикрасити паску буквами ХВ, виліпивши їх із тіста, яке використовували для випічки. Щоб букви трималися на поверхні, змастіть їх яєчним жовтком. Зверху їх можна так само промазати жовтком, щоб вони блищали після випічки.

Найвищий пілотаж – багатоярусна паска у формі церкви з куполами.

Легкий рецепт паски

Буває, що для приготування паски немає багато часу, адже це справа трудомістка.

Для таких випадків є легкий рецепт паски.