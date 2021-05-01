Як прикрасити паску 2021: як прикрасити паску на Великдень

2 травня 2021 року всі православні віряни відзначатимуть світло свято Великдень. Напередодні цього дня господині зазвичай фарбують і розписують яйця та готують різні паски: класичні, сирні тощо.

Справді, клопоту багато. Тому аби не втрачати часу на пошуки корисних порад, краще вже сьогодні передбачити всі майбутні несподіванки.

Паска – це не тільки головний атрибут свята, а й окраса великоднього кошика, який після освячання вінчає собою святковий стіл. Тому вона повина бути не тільки смачною, але ще й красивою.

Перед господинями у цей день стоїть нелегкий вибір, адже способів прикраси досить багато.

Способи прикрашання пасок

Найшвидший і найпростіший спосіб прикрасити великодню страву – це притрусити її цукровою пудрою. Однак робити це варто після того, як випічка повністю охолоне.

Але все ж почати прикрашати паски можна ще до їхнього випакання. Так, можна зробити привабливі фігурки з тіста – квіти, листочки, пташки, віночки. Це найдавніший варіант прикраси, який і зараз є досить актуальним.

Ще можна прикрасити паску глазур’ю. Зазвичай її готують на основі білків, ароматизують ваніліном або лимонним соком. Але можна зробити і шоколадну глазур.

Після чого – присипати пасочки кондитерською посипкою – конфетті, зірочки, сріблясті кульки та перламутрові перлини.

Нині ж в тренді – це прикраси із мастики. З неї можна зробити великодні кролики, квіткову поляну, православний хрест або ж традиційні букви ХВ.

Любителі фруктів можуть використовувати для прикраси корисні цукати з різних фруктів і різних кольорів. Це зробить смак і зовнішній вигляд паски незвичайним.

Ще можна додавати свіжі фрукти і ягоди, горіх, сухофрукти і листя м’яти. Загалом, можна брати все, що ви любите.

Додатково для прикраси пасок можна використовувати – цукати, горіхи, меренге, пряники. Загалом є безліч ідей для експеремнтів із пасочками. Усі вони неймовірно красиві та цікаві.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі ідеї, як прикрасити паску на Великдень 2021.







































Великдень 2021: як прикрасити святкові паски / 10 фотографий

Святкування Великодня 2021

2 травня, у день святкування Великодня 2021, в Україні не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження. Але українці зобов’язані дотримуватись всіх правил безпеки.

Віряни зможуть відвідувати церкви тільки в масці. Окрім того, їм треба дотримуватись дистанції в 1,5 м. Для однієї люди в храмі має бути відведено 4 кв. м.

Також українцям радять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішать йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім разом.