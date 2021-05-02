2 травня – яке сьогодні свято

2 травня християни східного обряду відзначають Христове Воскресіння.

У 2021 році українці зустрічають Великдень в умовах адаптивного карантину. Так, зокрема, Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області перебувають в червоній зоні карантину.

Тому в зазначених регіонах діють жорсткі обмеження, аж до заборони на проведення богослужінь.

Крім того, цього дня також відзначають Всесвітній день тунця. Це свято в грудні 2016 року було введено резолюцією Генасамблеї ООН.

Метою створення свята стало підвищення обізнаності людей в всьому світі щодо цінності цього виду риб.

Також 2 травня вшановують пам’ять блаженної стариці Матрони – Мотрони Дмитрівни Ніконової.

Іменини 2 травня:

Віктор;

Георгій;

Дмитро;

Іван;

Семен.

Прикмети на 2 травня:

Хто цього дня розлучиться, той три наступні роки весілля не зіграє;

Якщо початок місяця буде теплим, то в кінці прийдуть холоди;

Якщо дикі качки будують гнізда просто біля води – літо буде сухим;

Якщо захід сонця золотистий і безвітряний, наступного дня буде гарна погода.

Якщо вранці похмура погода, то до опівдня здійсниться сон.

Що не можна робити 2 травня:

прибирати;

працювати фізично;

викидати їжу;

планувати нові справи та ділові поїздки;

відмовляти в допомозі;

сумувати;

ображатися на близьких та лаятися з ними.

Великдень 2021: що потрібно знати

Вже другий рік поспіль українці зустрічатимуть Великдень в умовах пандемії коронавірусу.

Цього року уряд не вводив повну заборону на проведення великодніх богослужінь, залишивши рішення за місцевою владою.

При цьому Міністерство охорони здоров’я закликало громадян країни відмовитися від відвідування храмів та брати участь у службах в режимі онлайн.