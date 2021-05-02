Чудовий шашлик – це мангал з вугіллям, правильно обране м’ясо з маринадом і смачний соус. Особливо це актуально в розпал травневих свят, коли всі виїжджають на природу та готують страви на багатті.

Практично жоден пікнік не обходиться без шашлику, до якого напевно кожен купує в магазині кетчуп. Є чудова альтернатива – приготувати соус самостійно, щоб він відповідав вашим смаковим вподобанням.

Рецепти соусу до шашлику – читайте на Фактах ICTV.

Рецепт соусу №1

Інгредієнти

• 3 зубчики часнику;

• 1 помідор;

• 2 ст. л. оливкової олії;

• 2 ст. л. води;

• 1 ст. л. яблучного оцту;

• кріп, базилік, петрушка.

Приготування

Зелень дрібно порубати, помідор нарізати на маленькі кубики, часник пропустити через прес. З’єднати всі інгредієнти і добре перемішати.

Рецепт соусу № 2

Інгредієнти

• 2-3 зубчики часнику;

• 2 ст. л. гірчиці;

• 2 ст. л. томатної пасти;

• 1 ч. л. яблучного оцту;

• зелень (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля і так далі).

Приготування

Зелень і часник дрібно нарізати. Змішати гірчицю, томатну пасту, оцет, потім додати зелень. Перемішати і дати настоятися.

Рецепт соусу № 3

Інгредієнти

• 1 куряче яйце;

• 1 ст. л. гірчиці;

• 100 мл оливкової олії;

• сіль і перець за смаком.

Приготування

Від яйця потрібен тільки білок. Його потрібно збити міксером разом з гірчицею. Потім, не припиняючи збивати, акуратно влити оливкову олію. Посолити і поперчити за смаком. Соус вийде густим і чудово доповнить курячий шашлик.

Маринад для шашлику

Найчастіше шашлики готують зі свинини, баранини, курятини або яловичини. А для того, щоб додати м’ясу незвичайного смаку й аромату, використовують маринад.

Замаринувати м’ясо можна в цибулі, апельсинах, меду тощо. Як приготувати смачний маринад до шашлику – читайте на Фактах ICTV.