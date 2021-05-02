Травневі свята 2021: чим замінити шашлик

Настали травневі свята, під час яких можна розслабитися та відпочити. Більшість традиційно поїде на природу для того, щоб провести час з сім’єю та приготувати смачний шашлик.

Але якщо смажити м’ясо на багатті вам вже набридло, можна замінити його іншими, не менш смачними стравами.

Факти ICTV вивчили кухні народів світу і підібрали цікаві рецепти м’ясних страв, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.

Яловичина по-італійськи

Це смачна томлена на сковороді яловичина у винно-овочевому соусі.

Інгредієнти:

4 стейки з яловичини товщиною 3-4 см

2-3 ст. л. борошна

1 цибулина

1 морквина

2 стебла селери

3 зубчики часнику

250 г томатів

200 мл білого вина

500 мл яловичого бульйону

3 ст. л. оливкової олії

100 г вершкового масла

1 лимон

петрушка

сіль

перець

Приготування:

Готові яловичі стейки солимо і перчимо з обох боків, обвалюємо у борошні і смажимо у маслі й оливковій олії. Кожну сторону обсмажуємо до рум’яної скоринки (приблизно 4-5 хвилин). Потім перекладаємо м’ясо у глибоку сковорідку.

Нарізаємо цибулю, моркву, селеру кубиками, подрібнюємо часник. Обсмажуємо їх на оливковій олії до золотистої скоринки і перекладаємо до м’яса. Туди ж додаємо порізані томати.

Заливаємо м’ясо і овочі білим вином, ставимо на вогонь, даємо закипіти і готуємо близько 5 хвилин. Вливаємо бульйон і знову доводимо до кипіння. Додаємо спеції і зелень за смаком. Тушкуємо яловичину на дрібному вогні до 2 годин.

Поки м’ясо томиться, готуємо приправу Гремолата. Для цього треба петрушка, сік лимона і часник. Подрібнюємо петрушку, додаємо порізаний зубчик часнику і лимонний сік.

Після приготування м’яса доповнюємо його приправою.

Свинина по-тайськи

Це смачна пікантна страва зі свинини і спецій, приготовлена на сковороді.

Інгредієнти:

750 г свинини

60 мл соєвого соусу

2 ст. л. меду

3 зубчики часнику

1 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. імбиру

2 ч. л. соусу Шрірача

петрушка

цибуля

сіль

перець

Приготування:

Спочатку готуємо маринад. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, імбир, дрібно порізаний часник і соус Шрірача.

Порізану на шматочки по 2 см свинину перекладаємо в маринад і залишаємо на 20 хвилин.

Дістаємо свинину і обсмажуємо на рослинній олії по 5 хвилин з кожного боку. Під час готування потрібно полити свинину маринадом.

Тушкуємо м’ясо на середньому вогні до повної готовності. Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню.

Курка по-мексиканськи

М’яка курка з овочами, приготована на сковороді.

Інгредієнти:

500 г курки

2 морквини

1 цибулина

400 г кукурудзи

2 ст. л. томатної пасти

1 болгарський перець

2 ст. л. оливкової олії

кріп

сіль

перець

Приготування:

Миємо курку і ріжемо великими шматочками. Подрібнюємо овочі – моркву, цибулю, болгарський перець.

Розігріваємо на сковорідці оливкову олію, викладаємо туди овочі і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо до овочів курку і смажимо біля 10 хвилин.

Відкриваємо консервовану кукурудзу, зливаємо рідину і висипаємо на сковорідку. Розмішуємо з водою томатну пасту і заливаємо м’ясо з овочами.

Додаємо зелень, сіль, перець і тушкуємо 30-40 хвилин.

Де замовити шашлик у Києві

Травневі свята завжди асоціюються з виїздом на природу та шашликами. Але якщо ви хочете відпочити і у вас немає бажання готувати самостійно, можна звернутися до фахівців і замовити м’ясні заготовки додому.

Де замовити шашлик з доставкою у Києві – читайте у матеріалі Фактів на ICTV.