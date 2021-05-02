Травневі свята 2021: чим замінити шашлик

Настали травневі свята, під час яких можна розслабитися та відпочити. Більшість традиційно поїде на природу для того, щоб провести час з сім’єю та приготувати смачний шашлик.
Але якщо смажити м’ясо на багатті вам вже набридло, можна замінити його іншими, не менш смачними стравами.
Факти ICTV вивчили кухні народів світу і підібрали цікаві рецепти м’ясних страв, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.
Яловичина по-італійськи
Це смачна томлена на сковороді яловичина у винно-овочевому соусі.
Інгредієнти:
- 4 стейки з яловичини товщиною 3-4 см
- 2-3 ст. л. борошна
- 1 цибулина
- 1 морквина
- 2 стебла селери
- 3 зубчики часнику
- 250 г томатів
- 200 мл білого вина
- 500 мл яловичого бульйону
- 3 ст. л. оливкової олії
- 100 г вершкового масла
- 1 лимон
- петрушка
- сіль
- перець
Приготування:
Готові яловичі стейки солимо і перчимо з обох боків, обвалюємо у борошні і смажимо у маслі й оливковій олії. Кожну сторону обсмажуємо до рум’яної скоринки (приблизно 4-5 хвилин). Потім перекладаємо м’ясо у глибоку сковорідку.
Нарізаємо цибулю, моркву, селеру кубиками, подрібнюємо часник. Обсмажуємо їх на оливковій олії до золотистої скоринки і перекладаємо до м’яса. Туди ж додаємо порізані томати.
Заливаємо м’ясо і овочі білим вином, ставимо на вогонь, даємо закипіти і готуємо близько 5 хвилин. Вливаємо бульйон і знову доводимо до кипіння. Додаємо спеції і зелень за смаком. Тушкуємо яловичину на дрібному вогні до 2 годин.
Поки м’ясо томиться, готуємо приправу Гремолата. Для цього треба петрушка, сік лимона і часник. Подрібнюємо петрушку, додаємо порізаний зубчик часнику і лимонний сік.
Після приготування м’яса доповнюємо його приправою.
Свинина по-тайськи
Це смачна пікантна страва зі свинини і спецій, приготовлена на сковороді.
Інгредієнти:
- 750 г свинини
- 60 мл соєвого соусу
- 2 ст. л. меду
- 3 зубчики часнику
- 1 ст. л. рослинної олії
- 1 ч. л. імбиру
- 2 ч. л. соусу Шрірача
- петрушка
- цибуля
- сіль
- перець
Приготування:
Спочатку готуємо маринад. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, імбир, дрібно порізаний часник і соус Шрірача.
Порізану на шматочки по 2 см свинину перекладаємо в маринад і залишаємо на 20 хвилин.
Дістаємо свинину і обсмажуємо на рослинній олії по 5 хвилин з кожного боку. Під час готування потрібно полити свинину маринадом.
Тушкуємо м’ясо на середньому вогні до повної готовності. Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню.
Курка по-мексиканськи
М’яка курка з овочами, приготована на сковороді.
Інгредієнти:
- 500 г курки
- 2 морквини
- 1 цибулина
- 400 г кукурудзи
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 болгарський перець
- 2 ст. л. оливкової олії
- кріп
- сіль
- перець
Приготування:
Миємо курку і ріжемо великими шматочками. Подрібнюємо овочі – моркву, цибулю, болгарський перець.
Розігріваємо на сковорідці оливкову олію, викладаємо туди овочі і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо до овочів курку і смажимо біля 10 хвилин.
Відкриваємо консервовану кукурудзу, зливаємо рідину і висипаємо на сковорідку. Розмішуємо з водою томатну пасту і заливаємо м’ясо з овочами.
Додаємо зелень, сіль, перець і тушкуємо 30-40 хвилин.
Де замовити шашлик у Києві
Травневі свята завжди асоціюються з виїздом на природу та шашликами. Але якщо ви хочете відпочити і у вас немає бажання готувати самостійно, можна звернутися до фахівців і замовити м’ясні заготовки додому.
Де замовити шашлик з доставкою у Києві – читайте у матеріалі Фактів на ICTV.