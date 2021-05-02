Сьогодні, 2 травня, українці відзначають свято світлого Воскресіння Ісуса Христа. І хоча Міністерство охорони здоров’я не запровадило жорстких карантинних обмежень на Великдень, українців просять не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

Звичайно, ніщо не замінить живого спілкування, але Факти ICTV підготували гарні великодні листівки, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, знайомих та стати хоч віртуально, але ближчими цього світлого дня.

Привітання з Великоднем 2021 у листівках

Вихідні в травні 2021

Травень в Україні почався із чотирьох вихідних днів. Оскільки Міжнародний день солідарності трудящих (День праці) випав на суботу, 1 травня, вихідний переноситься на понеділок, 3 травня.

На вівторок, 4 травня, переноситься вихідний через те, що 2 травня, у неділю, усі православні християни святкують Великдень.

Скільки вихідних буде в травні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.