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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Христос Воскрес! Прикмети і найкращі привітання на Великдень

Великодній кошик, Великдень 2021

Великдень 2021 християни східного обряду відзначають 2 травня.

Це свято вважається одним із найголовніших днів у церковному календарі, адже на Великдень Ісус Христос воскрес після розп’яття на хресті.

Цього дня варто зібратися у родинному колі, подякувати і пробачити всіх близьких.

Привітання на Великдень

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Надсилаю вам щирі обійми. Нехай надія та щастя наповнять ваш дім на Великдень.

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Святкуйте воскресіння Ісуса і будьте благословенні цього Великодня. Христос Воскрес!

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Я бажаю тобі та твоїм близьким щасливого Великодня. Будьте здорові і нехай все в житті вдається!

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Без тебе Великдень був би не таким довгоочікуваним. Дякую за присутність у моєму житті, Христос Воскрес!

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Бажаю сьогодні відчути присутність Господа поруч із собою, нехай всі молитви будуть почутими: не лише на Великдень, а й завжди.

Прикмети на Великдень

  • Щоб надовго зберегти природну красу, на Великдень дівчата клали у воду освячене червоне великоднє яйце, а потім вмивалися цією водою.
  • Якщо дитина народилася на Великдень – у неї буде щаслива доля.
  • Не можна сумувати на Великдень, інакше журба залишиться до наступного року.
  • Щоб маленькі діти росли здоровими, на Великдень перед їжею потрібно їх пригостити шматочком освяченої паски.
  • Сонячна погода на Великдень – очікуйте дощів через три дні.
  • Дощить на Великдень – восени буде гарний врожай.

Церковний календар на травень 2021

Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.

Великдень 2021 – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу  на ще дві важливі дати.

9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).

Читайте: Онлайн-трансляція служби на Великдень 2021

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