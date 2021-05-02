Великдень 2021 християни східного обряду відзначають 2 травня.
Це свято вважається одним із найголовніших днів у церковному календарі, адже на Великдень Ісус Христос воскрес після розп’яття на хресті.
Цього дня варто зібратися у родинному колі, подякувати і пробачити всіх близьких.
Привітання на Великдень
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Надсилаю вам щирі обійми. Нехай надія та щастя наповнять ваш дім на Великдень.
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Святкуйте воскресіння Ісуса і будьте благословенні цього Великодня. Христос Воскрес!
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Я бажаю тобі та твоїм близьким щасливого Великодня. Будьте здорові і нехай все в житті вдається!
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Без тебе Великдень був би не таким довгоочікуваним. Дякую за присутність у моєму житті, Христос Воскрес!
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Бажаю сьогодні відчути присутність Господа поруч із собою, нехай всі молитви будуть почутими: не лише на Великдень, а й завжди.
Прикмети на Великдень
- Щоб надовго зберегти природну красу, на Великдень дівчата клали у воду освячене червоне великоднє яйце, а потім вмивалися цією водою.
- Якщо дитина народилася на Великдень – у неї буде щаслива доля.
- Не можна сумувати на Великдень, інакше журба залишиться до наступного року.
- Щоб маленькі діти росли здоровими, на Великдень перед їжею потрібно їх пригостити шматочком освяченої паски.
- Сонячна погода на Великдень – очікуйте дощів через три дні.
- Дощить на Великдень – восени буде гарний врожай.
Церковний календар на травень 2021
Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.
Великдень 2021 – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.
9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).