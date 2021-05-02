Великдень 2021 християни східного обряду відзначають 2 травня.

Це свято вважається одним із найголовніших днів у церковному календарі, адже на Великдень Ісус Христос воскрес після розп’яття на хресті.

Цього дня варто зібратися у родинному колі, подякувати і пробачити всіх близьких.

Привітання на Великдень

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Надсилаю вам щирі обійми. Нехай надія та щастя наповнять ваш дім на Великдень.

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Святкуйте воскресіння Ісуса і будьте благословенні цього Великодня. Христос Воскрес!

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Я бажаю тобі та твоїм близьким щасливого Великодня. Будьте здорові і нехай все в житті вдається!

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Без тебе Великдень був би не таким довгоочікуваним. Дякую за присутність у моєму житті, Христос Воскрес!

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Бажаю сьогодні відчути присутність Господа поруч із собою, нехай всі молитви будуть почутими: не лише на Великдень, а й завжди.

Прикмети на Великдень

Щоб надовго зберегти природну красу, на Великдень дівчата клали у воду освячене червоне великоднє яйце, а потім вмивалися цією водою.

Якщо дитина народилася на Великдень – у неї буде щаслива доля.

Не можна сумувати на Великдень, інакше журба залишиться до наступного року.

Щоб маленькі діти росли здоровими, на Великдень перед їжею потрібно їх пригостити шматочком освяченої паски.

Сонячна погода на Великдень – очікуйте дощів через три дні.

Дощить на Великдень – восени буде гарний врожай.

Церковний календар на травень 2021

Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.

Великдень 2021 – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.

9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).