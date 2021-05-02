2 травня християни східного обряду відзначають Великдень. Традиційно в цей день українці ходять до церкви, але в цьому році рекомендується залишатися вдома, щоб уникнути зараження вірусом.

До цього світлого свята християни готуються заздалегідь. Віряни дотримуються Великого посту і відмовляють собі в деяких продуктах, щоб очиститися і зустріти Світле Христове Воскресіння.

Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання у віршах і прозі з Великоднем 2021.

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Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

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Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

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Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчика – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

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Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

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Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Нехай ваше життя наповниться яскравими зустрічами і подіями, вірними друзями, хорошим настроєм і приємними відчуттями.

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Вітаю тебе зі святом світлого Великодня! Нехай цей надзвичайний весняний день буде наповнений яскравими фарбами, приємними зустрічами, щирими словами і душевною гармонією.

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Вітаю щиро зі святом святої Пасхи! Бажаю душевного миру, серцевого добра і чарів, справжньої віри і надії, великих можливостей і сили, Божої любові і ласки!

Про те, які обмеження діятимуть на Великдень 2021 та чи буде влада посилювати карантин, читайте в матеріалі Фактів ICTV.