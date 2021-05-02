Щороку на Великдень усі традиційно вітають своїх родичів, друзів та близьких зі світлим святом Воскресіння Христового.

Зазвичай, у цей день один одному бажають достатку, щастя та добробуту. У 2021 році українці, як і весь світ, святкуватимуть Великдень в умовах пандемії коронавірусу, тому не кожен зможе особисто привітати своїх рідних.

Факти ICTV зібрали найкрасивіші привітання з Великоднем 2021, які ви зможете сказати як при зустрічі, так і надіслати один одному онлайн.

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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

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Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

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Світле, наповнене духовністю і щирістю свято настало, і з ним я тебе вітаю. Великдень – це не просто червоний день календаря, це можливість духовного очищення і просвітлення. Це початок нового життя, в якому буде трохи більше віри, ніж зазвичай.

Тому в цей особливий божественний день я бажаю тобі умиротворення, благ всіх небесних і земних, душевної рівноваги та спокою. Не забувай про Святих, і вони неодмінно допоможуть тобі!

Погода на Великдень

Якщо ви плануєте на Великдень вибратися за межі будинку і поїхати за місто або ж вийти на сімейну прогулянку в парк, то тепла погода вам у цьому тільки сприятиме.

Але сонячно буде не у всіх регіонах країни. Детальний прогноз погоди на Великдень 2021 і травневі свята – дивіться у нашому матеріалі.