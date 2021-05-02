Великдень 2021 в Україні: привітання у листівках

2 травня українці відзначають свято світлого Воскресіння Ісуса Христа.

Цього дня заведено вітати одне одного і бажати усього найкращого.

У світлу неділю можна вітати усіх – родичів, друзів, колег, знайомих.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у листівках.

Листівки-вітання з Великоднем

Святкування Великодня

2 травня в Україні святкують найбільше церковне свято року – Великдень 2021. Цього дня нарешті закінчується Великий піст, який тривав із середини березня.

Після походу до церкви чи участі в онлайн-богослужіннях віряни йдуть додому та влаштовують святкове застілля. Через складну ситуацію з коронавірусом українців закликають за можливості обмежити цього дня контакти та дотримуватися карантинних обмежень.

Детальніше про святкування Великодня 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.