Великдень 2021 в Україні: привітання у листівках

2 травня українці відзначають свято світлого Воскресіння Ісуса Христа.
Цього дня заведено вітати одне одного і бажати усього найкращого.
У світлу неділю можна вітати усіх – родичів, друзів, колег, знайомих.
Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у листівках.
Листівки-вітання з Великоднем
Святкування Великодня
2 травня в Україні святкують найбільше церковне свято року – Великдень 2021. Цього дня нарешті закінчується Великий піст, який тривав із середини березня.
Після походу до церкви чи участі в онлайн-богослужіннях віряни йдуть додому та влаштовують святкове застілля. Через складну ситуацію з коронавірусом українців закликають за можливості обмежити цього дня контакти та дотримуватися карантинних обмежень.
Детальніше про святкування Великодня 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.