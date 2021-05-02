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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Воістину воскрес! Найкращі привітання з Великоднем у листівках

Привітання с Великоднем у листівках

2 травня українці відзначають свято світлого Воскресіння Ісуса Христа.

Цього дня заведено вітати одне одного і бажати усього найкращого.

У світлу неділю можна вітати усіх – родичів, друзів, колег, знайомих.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у листівках.

Листівки-вітання з Великоднем

Листівка привітання Великдень 2020

Великдень 2021 в Україні: привітання у листівках

Привітання с Великоднем у листівках

Великдень 2021 в Україні: привітання у листівках

Листівка привітання Великдень 2020

Привітання с Великоднем у листівках

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Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Святкування Великодня

2 травня в Україні святкують найбільше церковне свято року – Великдень 2021. Цього дня нарешті закінчується Великий піст, який тривав із середини березня.

Після походу до церкви чи участі в онлайн-богослужіннях віряни йдуть додому та влаштовують святкове застілля. Через складну ситуацію з коронавірусом українців закликають за можливості обмежити цього дня контакти та дотримуватися карантинних обмежень.

Детальніше про святкування Великодня 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.

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