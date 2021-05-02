Великдень – це одне з особливих свят, яке щороку віряни чекають чи не найбільше. Адже воно є символом Світлого Воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття за всі людські гріхи.

Напевно, саме тому на Великдень кожен вірянин хоче поділитися добротою і світлом з усіма, хто його оточує. Але, на жаль, не завжди є можливість привітати всіх особисто.

Тому Факти ICTV підготували прикольні привітання з Великоднем 2021 у віршах і ексклюзивні та веселі листівки, які подарують вашим рідним і близьким тільки найкращі і найприємніші емоції.

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Хай у кошику сьогодні

Пасочка вам пахне,

Крашанки блищать боками

І винце не зчахне.

Розговітися бажаю

Від душі, на славу.

З Паскою я вас сьогодні

Щиро привітаю.

Щоб щасливим був весь рік,

Всім добра бажайте,

А щоб скрутно вам не стало —

Добре наливайте.

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Святковий стіл і блиск в очах,

Яскраві барви на столах.

Бажання кожного у серці,

В очах яскраві, мов два озерця.

Христос Воскрес, вітання щирі,

На добрий час, на добре диво.

Щоб лад і спокій панував,

Здоров’я пишного всім дарував.

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На столі – духмяна паска,

А круг неї – писанки.

Уділи нам, Боже, ласки

На всі дні, на всі віки!

Вихідні на Великдень

Великдень у 2021 році українці святкуватимуть у неділю, 2 травня. А 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.

Оскільки обидва свята є державними і випали на вихідні, тому, відповідно до закону, святкові дні перенесуть на наступні після них.

Скільки відпочиватимуть українці на Великдень 2021 – читайте у нашому матеріалі.