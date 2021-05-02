Великдень – це одне з особливих свят, яке щороку віряни чекають чи не найбільше. Адже воно є символом Світлого Воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття за всі людські гріхи.
Напевно, саме тому на Великдень кожен вірянин хоче поділитися добротою і світлом з усіма, хто його оточує. Але, на жаль, не завжди є можливість привітати всіх особисто.
Тому Факти ICTV підготували прикольні привітання з Великоднем 2021 у віршах і ексклюзивні та веселі листівки, які подарують вашим рідним і близьким тільки найкращі і найприємніші емоції.
*****
Хай у кошику сьогодні
Пасочка вам пахне,
Крашанки блищать боками
І винце не зчахне.
Розговітися бажаю
Від душі, на славу.
З Паскою я вас сьогодні
Щиро привітаю.
Щоб щасливим був весь рік,
Всім добра бажайте,
А щоб скрутно вам не стало —
Добре наливайте.
*****
Святковий стіл і блиск в очах,
Яскраві барви на столах.
Бажання кожного у серці,
В очах яскраві, мов два озерця.
Христос Воскрес, вітання щирі,
На добрий час, на добре диво.
Щоб лад і спокій панував,
Здоров’я пишного всім дарував.
*****
На столі – духмяна паска,
А круг неї – писанки.
Уділи нам, Боже, ласки
На всі дні, на всі віки!
Вихідні на Великдень
Великдень у 2021 році українці святкуватимуть у неділю, 2 травня. А 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.
Оскільки обидва свята є державними і випали на вихідні, тому, відповідно до закону, святкові дні перенесуть на наступні після них.
Скільки відпочиватимуть українці на Великдень 2021 – читайте у нашому матеріалі.