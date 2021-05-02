2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших православних свят – Христове Воскресіння.

Великдень – особливо свято, адже знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа після розп’яття за всі гріхи людей в ім’я його порятунку від страшних мук, а також торжество перемоги над смертю.

В умовах карантину можна зробити приємне вашим рідним та друзям, надіславши їм привітання з Великоднем.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Великоднем у картинках.

Також Факти ICTV підготували добірку коротких привітань з Великоднем у віршах і прозі.