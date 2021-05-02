Привітання з Великоднем 2021 в СМС

2 травня відзначається одне з трьох найбільших християнських свят – Великдень.
Через карантин у українці святитимуть паски у церкві з дотриманням усіх обмежень.
Але рідних та друзів завжди можна привітати СМС-повідомленням.
Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання зі Христовим Воскресінням.
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З Великоднем вас вітаю,
Смачних нині пасок,
Розписних яєць красивих,
Днів вам на весь рік щасливих!
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Проміння тепле сиплеться з небес.
Вітаю з Пасхою! Христос воскрес!
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Ось, тримай це смс! І радій – Христос Воскрес!
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Смачної Паски, довгої ковбаски,
твердого холодця, крутого яйця,
смачного хрону, міцного самогону!
Христос Воскрес!!!
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Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні,
лине пісня із небес,
радість всім Христос Воскрес!
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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!
Церковний календар на травень 2021
Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.
Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.
9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).