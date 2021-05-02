Привітання з Великоднем 2021 в СМС

2 травня відзначається одне з трьох найбільших християнських свят – Великдень.

Через карантин у українці святитимуть паски у церкві з дотриманням усіх обмежень.

Але рідних та друзів завжди можна привітати СМС-повідомленням.

Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання зі Христовим Воскресінням.

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З Великоднем вас вітаю,

Смачних нині пасок,

Розписних яєць красивих,

Днів вам на весь рік щасливих!

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Проміння тепле сиплеться з небес.

Вітаю з Пасхою! Христос воскрес!

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Ось, тримай це смс! І радій – Христос Воскрес!

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Смачної Паски, довгої ковбаски,

твердого холодця, крутого яйця,

смачного хрону, міцного самогону!

Христос Воскрес!!!

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Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні,

лине пісня із небес,

радість всім Христос Воскрес!

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Вітаю від душі і бажаю бути крутішим за найкрутіше пасхальне яйце!

Церковний календар на травень 2021

Повний церковний календар на травень 2021 містить чимало важливих дат.

Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.

9 травня – день Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких. 11 травня будуть Проводи (Гробки).