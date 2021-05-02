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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Христос Воскрес! Найкращі привітання з Великоднем 2021 у прозі

паска

Великдень цього року припадає 2 травня. Через карантин та пандемію не всі сім’ї зможуть зібратися та відзначити одне із найважливіших церковних свят.

На Великдень заведено вітатися словами Христос воскрес – Воістину Воскрес. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем 2021 у прозі, щоб ви могли надіслати їх дорогим людям, які перебувають на відстані.

Великдень 2021 – привітання у прозі

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 Христос Воскрес! Нехай Великдень подарує теплі та радісні дні, у серці панує любов, а на душі – весна. Нехай ваш будинок буде сповненим сміху дорогих людей, благодаті та теплих розмов.

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Вітаю зі світлим, теплим і чудовим святом – Великоднем. Нехай у вашому серці оселиться любов, надія і віра в краще. Бажаю бути здоровим і отримувати радість від кожного прожитого дня!

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Христос Воскрес! Хай життя буде солодким, як велодня паска, світлим, як ясне небо, чистим, мов вода. Бажаю вірних друзів поруч, удачі в усіх починаннях, гармонії з собою та завжди гарного настрою!

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Смачної паски та міцного здоров’я зичу від щирого серця вам і вашій родині. Хай це світле свято сповнює серця і душі любов’ю, радістю та натхненням. Бажаю вам миру, добра та лише гарних днів попереду!

***

У день, коли дзвін летить до піднебесся, у Світле свято воскресіння Христового, вітаємо вас! Радійте ж святу свободи від брехні і насильства, розладів і ненависті, бо в цей прекрасний день Христос заповідав жити в мирі та злагоді.

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Як святити паску в умовах карантину

На Великдень 2021 храми будуть відкриті для українців, однак всередину пускатимуть не всіх. Кошики та паски будуть освячувати на вулиці  – всі люди повинні дотримуватися безпечної дистанції та носити маски.

Детальніше, як освятити паску під час карантину, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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