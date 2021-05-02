Світле свято Христового Воскресіння християни східного обряду у 2021 році святкують 2 травня. Великдень – одне з найбільш очікуваних свят у церковному календарі українців.

Коли вже всі великодні паски спечені та освячені, складено багатий великодній кошик, залишається тільки озброїтися красивими привітаннями зі святом для родини та друзів.

Привітання з Великоднем 2021 потішать найближчих для вас людей у цей радісний день.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі до свята Великодня та підготували святкові листівки.

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Христос воскрес! Від усієї душі вітаю Вас зі світлим святом Великодня! Бажаю, щоб яскраве світло Христового Воскресіння супроводжувало Вас все життя і було настільки яскравим, щоб через нього не було видно жодних прикрощів та негараздів, а душа завжди була сповнена пасхальної радості!

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З великим святом світлого Великодня. Нехай ангел зберігає від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос Воскрес!

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Бажаю добра, в день Христового Воскресіння! Нехай на столі буде густо, на душі весело, а в очах – ясно! Бажаю міцного здоров’я і міцної віри! Нехай життя буде сповнене світлом і радістю, щирістю і добром! Нехай Бог благословляє всі ваші справи. Христос Воскрес! З Великоднем!

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З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть наші найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту! Сердечно бажаємо, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували Вас і Вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України. Нехай радісні пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос воскрес!

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Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини! Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань! Христос Воскрес!

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Нехай цей святий день стане для вас початком нового життя, в якій Боженька ніколи не відмовить вам у допомозі і благодаті. Будьте завжди здоровими та щасливими. Зі святим днем Великодня!

Як святкуватимуть Великдень в Україні та інших країнах

В Україні свято Великодня відбудеться в умовах адаптивного карантину, що діє в Україні до 30 червня.

Факти ICTV розповідали, які обмеження діятимуть на Великдень 2021 в Україні і як планують святкувати Світле Христове Воскресіння в інших країнах.

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