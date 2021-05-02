Що подарувати мамі на День матері 2021 – добірка ідей

У 2021 році День матері припадає на 9 травня. В цей день прийнято вітати мам, дякувати їм за всю подаровану любов і ласку.

Приємним бонусом до подяки стане подарунок, який безсумнівно викличе на обличчі вашої мами усмішку.

Як привітати маму з Днем матері – читайте на Фактах ICTV.

Товари для хобі

Окрім роботи та домашніх справ, у кожної жінки є власне захоплення.

З початком карантину вільного часу побільшало, тому подарунок у вигляді книги кулінарних рецептів, матеріалів для в’язання, плетіння чи вишивки обов’язково сподобається вашій мамі.

Техніка

Ще один перевірений спосіб: подаруйте мамі новий ґаджет або домашню техніку.

Планшет для перегляду серіалів, мультиварка – для приготування нових кулінарних шедеврів або ж соковижималка – для найсмачніших напоїв у весняно-літній сезон.

Квіти

Жодне жіноче свято не обходиться без класичного подарунку – букету квітів. Навесні вибір особливо великий – у магазинах та в інтернет-магазинах можна знайти тюльпани, бузок, польові квіти, лілії та навіть гортензії.

До букету улюблених маминих квітів можна додати набір ароматних чаїв, шоколаду або тістечок.

Косметика

Подбайте про красу своєї матусі – подаруйте їй улюблену косметику або здивуйте новинкою!

У зв’язку з карантином безліч інтернет-магазинів здійснюють безконтактну доставку, однак замовлення краще спланувати заздалегідь. Ідеально підійдуть набори для догляду за шкірою обличчя, пахучі лосьйони та гелі для душу, декоративна косметика або улюблені парфуми.

Аромати для дому

Під час карантину багато хто зіткнувся з проблемою різкої зміни настрою та поганого самопочуття. Найкращим подарунком може стати затишок та гармонія, яку дарують ароматичні свічки, пахощі або бруски південноамериканського дерева Пало Санто.

Вважається, що приємні аромати є оберегами, які наповнюють оселю позитивною та світлою енергетикою. Під час розпалювання пахощів експерти радять займатися йогою або медитаціями.

День матері

Починаючи з 1999 року українці відзначають День матері в другу неділю травня.

Історія свята бере свій початок ще з 1908 року, коли американка Анна Джервіс виступила з ідеєю вшанування матерів у пам’ять про свою маму, яка померла. Тому вже в 1910-му американці вперше святкували День матері.

В Україні День матері вперше відзначили в 1928 році, але в 1939 році свято заборонила радянська влада. Тільки в 90-х його знову почали відзначати.