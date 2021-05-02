Великдень в Україні 2021: привітання в картинках

2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших православних свят – Воскресіння Христове (Великдень).

Свято знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа після розп’яття за всі гріхи людей.

Згідно з традиціями, віруючі люди в цей день вітаються Христос Воскрес, а відповідати потрібно Воістину Воскрес.

Православні люди збирають великодні кошики. Одними з головних атрибутів у них вважаються крашанки і паски, які печуть напередодні.

Недільний ранок віруючі починають з молитви та освячення пасок, а потім вирушають додому на обід.

Якщо вирішите привітати знайомих і близьких, які перебувають далеко від вас, то спеціально для цього Факти ICTV створили привітання з Великоднем у картинках.

Привітання з Великоднем 2021

Картинки з привітаннями на Пасху

Найкращі привітання з Великоднем

Привітання з Великоднем у картинках

З Великоднем! Привітання зі святом у картинках

Топ-5 головних традицій Великодня 2021

2 травня 2021 українці відзначають Великдень. Це світле свято в пам’ять про диво воскресіння Сина Божого.

Напередодні цього дня православні віряни випікають паски, розписують писанки і готують їжу. А традиції свята передаються з покоління в покоління.

Топ п’ять головних традицій Великодня – читайте на Фактах ICTV.