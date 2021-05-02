Великдень в Україні 2021: привітання в картинках

2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших православних свят – Воскресіння Христове (Великдень).
Свято знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа після розп’яття за всі гріхи людей.
Згідно з традиціями, віруючі люди в цей день вітаються Христос Воскрес, а відповідати потрібно Воістину Воскрес.
Православні люди збирають великодні кошики. Одними з головних атрибутів у них вважаються крашанки і паски, які печуть напередодні.
Недільний ранок віруючі починають з молитви та освячення пасок, а потім вирушають додому на обід.
Якщо вирішите привітати знайомих і близьких, які перебувають далеко від вас, то спеціально для цього Факти ICTV створили привітання з Великоднем у картинках.
Привітання з Великоднем 2021
Картинки з привітаннями на Пасху
Найкращі привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем у картинках
З Великоднем! Привітання зі святом у картинках
Топ-5 головних традицій Великодня 2021
2 травня 2021 українці відзначають Великдень. Це світле свято в пам’ять про диво воскресіння Сина Божого.
Напередодні цього дня православні віряни випікають паски, розписують писанки і готують їжу. А традиції свята передаються з покоління в покоління.
Топ п’ять головних традицій Великодня – читайте на Фактах ICTV.