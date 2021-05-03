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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Гроза, слабкий дощ та сонце: погода в Україні 3 травня (КАРТА)

Погода ICTV

3 травня в Україні вдень у західних, північних та центральних областях буде прекрасна сонячна погода. Однак в східних і південних областях очікується слабкий дощ з грозою.

Водночас у всіх областях України не очікується вітру та значних опадів. Однак синоптики радять жителям східних і південних областей взяти з собою парасольку, щоб сховатися від дощу.

3 травня вдень на півдні буде температура від +19 до +22, на сході від +21 до +24, у центрі від +13 до +15, на півночі від +14 до +16, на заході від +10 до +15. У Києві вдень буде сонячно, температура від +13 до +15.

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Вночі на території України у всіх областях буде прохолодна погода – температура триматиметься переважно на рівні від +5 до +10.

На півдні вночі температура від +10 до +12, на сході від +10 до +13, у центрі від +9 до +11, на півночі від +9 до +13, на заході від +4 до +9. У Києві вночі не очікується опадів, температура від +9 до +11.

Погода на 3 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Якою буде погода у травні 2021

Синоптики прогнозують, що погода у травні 2021 року буде трохи мінливою. Однак з початку травня очікується значне потепління на території України.

Водночас у третьому місяці весни будуть короткочасні дощі та грози в усіх областях України. Наприклад, у понеділок, 3 травня, дощі пройдуть на Лівобережжі. В середині тижня на півночі та в центрі України також буде дощова погода через циклон.

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