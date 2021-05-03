Поливаний понеділок у 2021 році відзначають 3 травня, на другий день після Великодня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Що не можна робити у Поливаний понеділок

Не можна сумувати та думати про погане.

Не можна сваритися, лаятися і злитися.

Не можна дуже багато їсти.

Багато алкоголю також пити не можна.

Не можна сидіти вдома наодинці.

Не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.

Прикмети у Поливаний понеділок

Перелітні птахи не співають – очікуйте заморозків.

Ранковий дощ – дощове літо.

Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.

Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Календар свят до кінця 2021 року

Найбільше церковне свято року Великдень залишилося позаду.

Однак до кінця 2021-го є ще низка важливих дат.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.