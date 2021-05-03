Поливаний понеділок у 2021 році відзначають 3 травня, на другий день після Великодня.
Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.
Що не можна робити у Поливаний понеділок
- Не можна сумувати та думати про погане.
- Не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Не можна дуже багато їсти.
- Багато алкоголю також пити не можна.
- Не можна сидіти вдома наодинці.
- Не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.
Прикмети у Поливаний понеділок
- Перелітні птахи не співають – очікуйте заморозків.
- Ранковий дощ – дощове літо.
- Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.
- Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.
Календар свят до кінця 2021 року
Найбільше церковне свято року Великдень залишилося позаду.
Однак до кінця 2021-го є ще низка важливих дат.
Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.