Як приготувати шашлик в духовці

Травневі свята – це ідеальний період для того, щоб смажити шашлик на багатті. Але якщо у вас немає можливості поїхати на природу, можна приготувати не менш смачне м’ясо в духовці.

А якщо все зробити правильно, то домашній шашлик вийде соковитим та ароматним.

Стандартний рецепт шашлику

Інгредієнти (на 3 порції):

напівжирна свинина (ошийок, лопатка) – 800 г;

цибуля – 2 шт;

сіль: 2 ч. л.

чорний мелений перець – 0.5 л.

оцет 9% спиртовий – 2 ч. л.

вода – 0.3 л.

Рецепт приготування:

1. Нарізати м’ясо шматками 4х5 см.

2. Цибулю нарізати кільцями 2-3 мм завтовшки.

3. М’ясо викласти в мисочку, посолити, поперчити, залити водою і додати оцет. Перемішати.

4. Покласти на м’ясо цибулю;

5. Поставити м’ясо під прес. Накрити миску плівкою, на м’ясо покласти тарілку меншого діаметру, ніж діаметр миски. Поставити зверху щось важке. Маринувати м’ясо треба мінімум годину.

6. Нанизати м’ясо на шампури, чергуючи цибулею.

7. Розігріти духовку до 250 градусів, викласти шампури на решітку. Покласти під нею суху деку. Смажити шашлик необхідно 20-25 хвилин, часто перевертаючи і змочуючи залишками маринаду або простою водою.

Читайте Як правильно смажити смачний шашлик

Шашлик в духовці з димком

Інгредієнти:

свинина – 1 кг;

томатний сік – 150 мл;

цибуля ріпчаста – 1 шт;

часник – 2 зубчики;

олія рослинна – 1 ст.л;

кінза, сіль, перець – за смаком.

Рецепт приготування:

1. М’ясо нарізати великими шматками.

2. Цибулю і часник нарізати кільцями.

3. Зелені трави розім’яти руками, додати в маринад томатний сік, олію і перець.

4. Маринувати шашлик потрібно години дві. Якщо вдома не жарко, то можна за кімнатною температурою, але обов’язково під кришкою або плівкою.

5. Після маринування очистити шашлик від маринаду, посолити м’ясо і нанизати на шампури. Поставити духовку на розігрів до 250 °С.

6. Викласти шампури на решітку. Готувати треба з циркуляцією повітря при температурі 250 °С на другому зверху рівні близько 15 хвилин.

Шашлик на шпажках

Інгредієнти:

свинина (шийка або окіст) – 1 кг;

цибулина – 1-2 шт .;

оцтова есенція 70% – 1-1,5 ст. ложки (або сік 1 невеликого лимона);

майонез – 3-4 ст. ложки;

базилік – за смаком;

сіль, спеції – за смаком;

зелень, свіжі овочі – для подачі.

Рецепт приготування:

1. Свинину промити, нарізати невеликими шматочками. Помістити м’ясо в глибоку миску. Туди ж покласти очищену і нарізану кільцями цибулю.

2. Для аромату обсипати м’ясні шматочки запашним базиліком.

3. Посолити м’ясо, приправити меленим перцем і обсипати спеціями.

4. Влити в миску оцет (або скропити свинину соком лимона). Відразу ж додати майонез і перемішати м’ясо руками, залишити як мінімум на 1 годину.

5. Вже промариновану свинину нанизати на шпажки, чергуючи м’ясні шматки з кільцями цибулі.

6. Викласти м’ясо на деку, застелену пергаментом. Готувати за температурою 200 градусів, хвилин 25-30. Щоб запікалось рівномірно, необхідно періодично повертати шпажки.

Вихідні у травні

У травні 2021 року українці зможуть добре відпочити, оскільки матимуть 13 вихідних днів.

На третій місяць весни припадають такі свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).

Скільки відпочиватимуть українці у травні – читайте у матеріалі Фактів на ICTV.