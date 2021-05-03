PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

У Києві оголосили штормове попередження

У Києві оголосили штормове попередження

У Києві в понеділок, 3 травня, оголосили штормове попередження.

Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Загалом, погода у столиці буде хмарною з проясненнями. Температура вдень 13…15, вночі 9…11.

Читайте
Гроза, слабкий дощ та сонце: погода в Україні 3 травня (КАРТА)

Також у ДСНС розповіли, як убезпечити себе під час шторму. Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.

Погода у травні

Минулого тижня синоптики попередили українців, що протягом усього травня погода буде залишатися мінливою.

На думку метеорологів, від початку місяця по всій території країни, крім Півдня і Сходу, очікується потепління, але при цьому можливі грози.

Однак з понеділка грозовий фронт дістанеться і цих регіонів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка