У Києві в понеділок, 3 травня, оголосили штормове попередження.

Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Загалом, погода у столиці буде хмарною з проясненнями. Температура вдень 13…15, вночі 9…11.

Також у ДСНС розповіли, як убезпечити себе під час шторму. Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.

Погода у травні

Минулого тижня синоптики попередили українців, що протягом усього травня погода буде залишатися мінливою.

На думку метеорологів, від початку місяця по всій території країни, крім Півдня і Сходу, очікується потепління, але при цьому можливі грози.

Однак з понеділка грозовий фронт дістанеться і цих регіонів.