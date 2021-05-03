У Києві в понеділок, 3 травня, оголосили штормове попередження.
Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).
Загалом, погода у столиці буде хмарною з проясненнями. Температура вдень 13…15, вночі 9…11.
Також у ДСНС розповіли, як убезпечити себе під час шторму. Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.
Погода у травні
Минулого тижня синоптики попередили українців, що протягом усього травня погода буде залишатися мінливою.
На думку метеорологів, від початку місяця по всій території країни, крім Півдня і Сходу, очікується потепління, але при цьому можливі грози.
Однак з понеділка грозовий фронт дістанеться і цих регіонів.