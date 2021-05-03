Як отримати в Instagram синю галочку – інструкція

Сьогодні Instagram є однією з найбільш популярних соціальних мереж. У 2018 році з’явилася можливість верифікувати свій акаунт – перевірити сторінку на справжність. Це зробили з цілю того, щоб ніхто не зміг видати себе за вас або ввести нечесний бізнес.

Для того, щоб отримати в Instagram синю галочку, потрібно виконати певні дії. Подача запиту на підтвердження акаунту не є гарантією того, що він буде схвалений.

Закритий аккаунт без фото профілю та публікацій розглядатися не буде. Важливим пунктом є те, що в більшості випадків сторінка повинна належати популярній особистості або бренду. Плюсом стануть публікації в ЗМІ.

Як отримати галочку в Instagram безкоштовно – читайте на Фактах ICTV.