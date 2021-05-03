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Як отримати галочку в Instagram – інструкція
Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |
Як отримати галочку в Instagram – інструкція

Як отримати галочку в Instagram – інструкція

Сьогодні Instagram є однією з найбільш популярних соціальних мереж. У 2018 році з’явилася можливість верифікувати свій акаунт – перевірити сторінку на справжність. Це зробили з цілю того, щоб ніхто не зміг видати себе за вас або ввести нечесний бізнес.

Для того, щоб отримати в Instagram синю галочку, потрібно виконати певні дії. Подача запиту на підтвердження акаунту не є гарантією того, що він буде схвалений.

Закритий аккаунт без фото профілю та публікацій розглядатися не буде. Важливим пунктом є те, що в більшості випадків сторінка повинна належати популярній особистості або бренду. Плюсом стануть публікації в ЗМІ.

Як отримати галочку в Instagram безкоштовно – читайте на Фактах ICTV.

Крок 1. Відкрийте Instagram

Спершу необхідно знайти в своєму гаджеті додаток Instagram і відкрити його.

Крок 2. Зайдіть у налаштування

Натисніть у правому верхньому куті на три смужки та відкрийте налаштування.

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Крок 3. Відкрийте акаунт

Після того, як ви зайшли в налаштування, необхідно відкрити обліковий запис.

как получить галочку в инстаграм

Крок 4. Запит підтвердження

Із запропонованих дій в акаунті потрібно обрати запит підтвердження.

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Крок 5. Надайте відомості

Необхідно заповнити чисті поля – ім’я користувача, ім’я та прізвище, псевдонім і обрати категорію акаунта.

Також потрібно надати фото посвідчення особи – паспорт, водійські права або документи компанії.

 

Як отримати в Instagram синю галочку – інструкція

Крок 6. Очікуйте підтвердження

Після виконаних кроків необхідно чекати підтвердження від Instagram.

Якщо запит відхилили, через 30 днів можна подати повторну заявку.

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