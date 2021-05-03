Коли сезон шашликів вже відкритий, багато хто замислюється з приводу того, як приготувати смачне, ніжне й ароматне м’ясо.

Загалом все залежить від самого м’яса та маринаду. Однак є й інші тонкощі в приготуванні смачного шашлику, які допоможуть зробити його ще кращим.

Порадами щодо правильного приготування шашлику на вогні поділився ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський.

– Я дуже люблю м’ясо з вогню. І неважливо – шашлик, стейк, кебаб чи курка. Смак смаженого м’яса з вогню з запахом диму (а іноді і гарі. – Ред.) дуже апетитний. Тому при кожній нагоді я смажу м’ясо. І, звичайно, є свої правила і табу в підготовці, – пояснив ведучий.

П’ять порад від Ковальського:

м’ясо має бути свіжим. Якщо ви подумали, що заради економії можна купити готове у маринаді – проганяйте від себе цю думку. За маринадом магазин може заховати несвіже або неякісне м’ясо. Спеції вміють робити придатним у їжу практично будь-яку частину туші;

ніколи не використовуйте оцет, або іншу будь-яку кислоту. Вона вбиває справжній смак. М’ясо стане м’яким, але ватним;

дайте м’ясу намаринуватись. Навіть півгодини свіжого м’яса у своєму маринаді набагато краще магазинного;

шматочки шашлику робіть не квадратними, а прямокутними. Так вони краще будуть тримаються на шампурі;

після приготування дайте м’ясу постояти. Накрийте його фольгою і залиште 10-15 хв. Скоринка зверху стане м’якою, а шашлик соковитим – при охолодженні соки рівномірно розподіляться всередині м’яса.

Для ідеального маринаду на шашлик підійде цибуля.

– Але нарізати її просто кільцями – не те. На кілограм м’яса потрібно дві-три великі цибулини. У блендері збиваємо її у пюре. Для кращого збивання можна додати трохи води або соняшникової олії. Також сіль і перець та будь-які улюблені спеції. Але тільки не трави, бо вони будуть горіти! Залиште маринад на кілька годин, а краще на ніч і відмінний смак гарантований. Маринад повинен не зіпсувати смак м’яса, а тільки підкреслити його, – сказав Ковальський.

До такого м’яса підійде простий соус з дрібно нарізаного помідора, кінзи та часнику. Додайте трохи солі і перцю. Заправте соус соняшниковою олією і, якщо потрібно – лимонним соком.

– Подавайте м’ясо з цим соусом і лавашем. Не забудьте багато овочів і зелені – буде смачно і не зашкодить фігурі, – підсумував Ковальський.

Альтернатива шашлику

Якщо м’ясо вам набридло і ви не хочете готувати шашлик, то це не проблема. Є безліч різноманітних страв, які можна приготувати на природі замість м’яса.

Наприклад, риба, овочі, морепродукти тощо. Що приготувати на природі замість шашлику – читайте на Фактах ICTV.