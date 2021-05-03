4 травня – Міжнародний день пожежника, який відзначають у першій декаді травня.

Його заснували у 1999 році в пам’ять про п’ятьох пожежників з Австралії, які загинули під час гасіння масштабної пожежі, яка сталася на початку грудня 1998-го. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, якого у католиків вважають покровителем пожежників.

У народі – це Проклів день, коли люди похилого віку проклинать нечисту силу, а молодь водить хороводи навколо квітучих дерев.

День ангела 4 травня відзначають: Ян, Яків, Теодор, Олександр, Олексій, Максим, Денис, Микола, Іван та Федір.

Народні прикмети на 4 травня:

Якщо зацвіла черемшина – літо буде теплим.

Якщо на черемшині багато цвіту – до дощів влітку.

Сильний перший грім – до багатого врожаю хліба.

Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Що не можна робити 4 травня:

Починати нові справи.

Небажано багато працювати.

Календар державних свят

Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.

Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.