4 травня – Міжнародний день пожежника, який відзначають у першій декаді травня.
Його заснували у 1999 році в пам’ять про п’ятьох пожежників з Австралії, які загинули під час гасіння масштабної пожежі, яка сталася на початку грудня 1998-го. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, якого у католиків вважають покровителем пожежників.
У народі – це Проклів день, коли люди похилого віку проклинать нечисту силу, а молодь водить хороводи навколо квітучих дерев.
День ангела 4 травня відзначають: Ян, Яків, Теодор, Олександр, Олексій, Максим, Денис, Микола, Іван та Федір.
Народні прикмети на 4 травня:
- Якщо зацвіла черемшина – літо буде теплим.
- Якщо на черемшині багато цвіту – до дощів влітку.
- Сильний перший грім – до багатого врожаю хліба.
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Що не можна робити 4 травня:
- Починати нові справи.
- Небажано багато працювати.
Календар державних свят
Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.
У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.
Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.