Бейсбольний клуб із США почав продавати квитки за Dogecoin на тлі зростання курсу

Каліфорнійський бейсбольний клуб Oakland Athletics продає за Dogecoin квитки на ігри, які триватимуть із 3 до 6 травня.

Тепер у вболівальників цієї команди з’явилася можливість придбати квитки на двох на ігри з Toronto Blue Jays за 100 Dogecoin.

Вартість квитків, з урахуванням актуального курсу альткоіна на криптобіржі Binance станом на 11.20 за київським часом ($0,47), становить $47.

Платіж оброблятимуть через платформу Bitpay. Після успішної покупки квитки будуть доступні в мобільному застосунку MLB Ballpark лише у цифровому вигляді.

Join us at the ballpark as the Blue Jays roll into town! Two-seat pods in the Plaza Infield are available for 100 Dogecoin for the series. ????: https://t.co/RizI8lp46i pic.twitter.com/wdDROnpLJc — Oakland A’s (@Athletics) May 3, 2021

Станом на 4 травня вартість Dogecoin досягла свого історичного максимуму – $0,49. Упродовж минулої доби він здорожчав на 15%.

Ринкова капіталізація проекту досягла $56,9 млрд, що вище, ніж у стейблкоіна Tether ($52,3 млрд), а також компаній Ford і Twitter ($45,1 млрд і $43,1 млрд ).

Зростання криптовалюти відбувається на тлі заяви торговельної компанії eToro. Адже платформа оголосила, що зробить Dogecoin доступним для торгів.

У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення через високий попит з боку клієнтів.

Читайте Dogecoin почав різко зростати після твіту Ілона Маска

Нещодавно ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.

Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.