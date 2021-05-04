Бейсбольний клуб із США почав продавати квитки за Dogecoin на тлі зростання курсу

Каліфорнійський бейсбольний клуб Oakland Athletics продає за Dogecoin квитки на ігри, які триватимуть із 3 до 6 травня.
Тепер у вболівальників цієї команди з’явилася можливість придбати квитки на двох на ігри з Toronto Blue Jays за 100 Dogecoin.
Вартість квитків, з урахуванням актуального курсу альткоіна на криптобіржі Binance станом на 11.20 за київським часом ($0,47), становить $47.
Платіж оброблятимуть через платформу Bitpay. Після успішної покупки квитки будуть доступні в мобільному застосунку MLB Ballpark лише у цифровому вигляді.
Join us at the ballpark as the Blue Jays roll into town!
Two-seat pods in the Plaza Infield are available for 100 Dogecoin for the series.
????: https://t.co/RizI8lp46i pic.twitter.com/wdDROnpLJc
— Oakland A’s (@Athletics) May 3, 2021
Станом на 4 травня вартість Dogecoin досягла свого історичного максимуму – $0,49. Упродовж минулої доби він здорожчав на 15%.
Ринкова капіталізація проекту досягла $56,9 млрд, що вище, ніж у стейблкоіна Tether ($52,3 млрд), а також компаній Ford і Twitter ($45,1 млрд і $43,1 млрд ).
Зростання криптовалюти відбувається на тлі заяви торговельної компанії eToro. Адже платформа оголосила, що зробить Dogecoin доступним для торгів.
У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення через високий попит з боку клієнтів.
Нещодавно ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.
Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.