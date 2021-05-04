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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

З днем ангела Максима: яскраві привітання в листівках та СМС

З днем ангела Максима: яскраві привітання в листівках та СМС

4 травня відзначають день ангела Максима. Ім’я латинського походження й означає максимус – найбільший.

Максимко – енергійний хлопчина, який здатний хоробро відстоювати свою думку. Іменинник постійно відкритий у спілкуванні. Він доброзичливий і завжди готовий надати допомогу.

Максим вірний чоловік та батько. Він любить спілкуватися з дітьми. Охоче водить їх в дитячий сад і на прогулянки, читає їм казки й допомагає робити уроки.

Іменинник ніколи не ставить перед собою мету – зробити кар’єру, однак, захопившись якоюсь справою, може досягти значних результатів.

Чоловіки з таким ім’ям успішно працюють будівельниками, ковалями, фотокореспондентами, вчителями і, навіть, політиками.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Максима, щоб ви могли порадувати дорогих вам людей з таким іменем.

Привітання з днем ангела Максима в СМС

З днем ангела Максима я вітаю
І щастя, і радості сьогодні я бажаю
Хай все вдається у житті без перепон
І твоя усмішка працює, як закон!

***

З днем ангела вітаю,
Щастя і радості Максим тобі бажаю,
Не напитись сильно, але погуляти,
Вірних друзів багато мати.
Бажаю кохання та любові
Від близьких, друзів, родини,
І коханої дівчини!

***

З Днем ангела Максима
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!

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Привітання з днем ангела Максима в листівках

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з днем ангела максима

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Календар церковний свят 2021

Українці уже відзначили головне церковне свято року – Воскресіння Христове.

Однак попереду чекає ще низка важливих дат, з-поміж них – Трійця.

Детальніше ознайомитись із календарем церковних свят на 2021 рік можна у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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