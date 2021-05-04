Дудь відповів на звинувачення Івангая в цензурі та виклав вирізану частину інтерв’ю

Російський журналіст Юрій Дудь відповів українському блогеру Івану Рудському (EeOneGuy) на звинувачення у видаленні з інтерв’ю тез про війну РФ проти України, Голодомор і злочини радянського режиму.

Він у пості на Telegram-каналі наголосив, що така реакція від Івангая відбулася через півтора місяця після публікації інтерв’ю.

Також, за словами Дудя, у день виходу випуску він кинув матеріал на узгодження Рудському, на що той відповів: Дуже круто, дякую.

Хоча журналіст допускає, що Івангай написав це, ще нібито не подивившись випуск.

Водночас Юрій Дудь зазначив, що, як правило, на монтажі викидається все нецікаве. А іноді, додав він, й те, що могло б бути цікавим, але висловлене настільки недоладно, що таке дуже складно і зрозуміти, і просто слухати.

– Коли ми зараз спілкуємося із людьми, наша головна мета — дослідити героя. При цьому нам важливо не змучити глядача, тому у нас є монтаж — і з 4, 5, 6, 7, 10 годин запису до людей добирається значно менше, — написав він.

Окрім того, журналіст додав 12-хвилинний вирізаний шматок відео, де як зазначається, немає монтажу.

У ньому український блогер розповів про Революцію гідності 2014 року, окупацію Росією Криму і російську агресію проти України.

Напередодні блогер Іван Рудський заявив, що російський журналіст Юрій Дудь вирізав фрагмент інтерв’ю, в якому йшлося про війну РФ проти України, а також злочини радянського режиму. Він зазначив, що це зробили через цензуру в Росії.

Інтерв’ю з Івангаєм було опубліковане більше місяця тому, 18 березня 2021 року.