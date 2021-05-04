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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято 5 травня

5 травня свято

Щороку 5 травня відзначають Міжнародний день акушерки і Міжнародний день боротьби за права інвалідів.

5 травня – яке сьогодні свято

За народним календарем, у цей день згадують апостола Луку, який був сподвижником святого Павла.

Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

Прикмети на 5 травня

  • Зозуля часто кує – до теплої погоди.
  • Гроза у цей день – до хорошого урожаю.
  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час починати посівні роботи.

Що не можна робити 5 травня

  • Не можна нікому розповідати про свої сни.
  • Не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
  • Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти в ліс чи на поле.

Іменини 5 травня

Щороку іменини 5 травня святкують Лука, Віталій, Всеволод, Федір і Теодор.

Церковний календар 2021

На початку травня православні віряни відзначали найголовніше християнське свято – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят: дата трьох з них залежить від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Повний церковний календар 2021  дивіться на Фактах ICTV.

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