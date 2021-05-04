Щороку 5 травня відзначають Міжнародний день акушерки і Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
5 травня – яке сьогодні свято
За народним календарем, у цей день згадують апостола Луку, який був сподвижником святого Павла.
Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.
Прикмети на 5 травня
- Зозуля часто кує – до теплої погоди.
- Гроза у цей день – до хорошого урожаю.
- Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час починати посівні роботи.
Що не можна робити 5 травня
- Не можна нікому розповідати про свої сни.
- Не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
- Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти в ліс чи на поле.
Іменини 5 травня
Щороку іменини 5 травня святкують Лука, Віталій, Всеволод, Федір і Теодор.
Церковний календар 2021
На початку травня православні віряни відзначали найголовніше християнське свято – Світле Христове Воскресіння.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят: дата трьох з них залежить від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Повний церковний календар 2021 дивіться на Фактах ICTV.