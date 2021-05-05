Астероїд розміром із футбольне поле наблизиться до Землі

Обидва величезних астероїда пронесуться повз Землю цього тижня. Один з них наблизиться до неї завтра, 6 травня.

Як повідомляє Newsweek, астероїд розміром з футбольне поле максимально зблизиться із Землею о 18:59 за київським часом. У момент зближення він пролетить на відстані майже 7 млн км від планети, що в 18 разів більше, ніж відстань до Місяця.

Очікується, що обидва астероїда благополучно пролетять на цій відстані. Оскільки проліт астероїда буде досить близьким із поверхнею Землі, астронавти визначили його як об’єкт, що зближується з Землею (NEO), але виключили ймовірність його зіткнення із планетою.

За оцінками вчених, діаметр астероїда 2 021 AE4 становить мінімум 120 м, але ймовірно, що він може досягати і 260 м в діаметрі.

Невеликі фрагменти космічного матеріалу, що в основному являє собою пил, досягають Землі кожного дня. Але падіння великих астероїдів діаметром до 100 м, за розрахунками вчених, повинні траплятися приблизно раз на 10 тис. років. Для астероїдів діаметром понад кілометр, що можуть завдати шкоди всій планеті в разі зіткнення, цей проміжок може збільшитися до сотень тисяч років.

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Підкорення космосу

9 лютого 2021 року космічний зонд Об’єднаних Арабських Еміратів Надія успішно вийшов на орбіту Марсу після семимісячної подорожі.

Міжпланетний зонд буде надсилати дані про клімат та атмосферу на Марсі.

Джерело: Newsweek